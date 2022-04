Dicas para fazer exercício sem realmente fazer exercício? Sim, existem

A personal trainer inglesa Jacquie Smith partilhou com a GQ um conjunto de conselhos para tirar o máximo partido das situações do seu dia a dia de modo a ficar em forma, nas suas redes sociais. É evidente que uma alimentação equilibrada é a base de tudo no que diz respeito à nossa saúde, contudo, se está a pensar em ser mais ativo, certamente não precisa de se inscrever num ginásio ou fazer aulas de desporto todos os dias para atingir esse objetivo.

A personal trainer relata que muitos clientes tendem a queixar-se do pouco tempo que dispõem para treinar. Claramente que não vai conseguir obter abdominais de aço ou braços musculados sem fazer treinos regulares de musculação, mas se quer começar a treinar de forma leve e não sabe por onde começar, Jacquie Smith recomenda alguns exercícios leves.

Para além da conhecida recomendação de subir as escadas em vez do elevador, há outras coisas que pode fazer no seu dia a dia para acrescentar alguns minutos de exercício ligeiro.

O primeiro truque de Smith é estacionar o seu carro um pouco mais longe do que o habitual, de modo a acrescentar mais tempo de caminhada na sua rotina. Portanto, caminhará alguns minutos por dia sem ter de encontrar tempo para isso especificamente.

Outra recomendação é fazer turismo a pé na sua própria cidade. Pode fazê-lo sozinho, com família ou amigos, e desta forma passar um tempo agradável, descobrindo coisas e lugares novos, ao mesmo tempo que queima calorias. Inclusive pode fazê-lo de bicicleta e certamente que nem vai dar conta da atividade física.

Se trabalhar num escritório, pode sair durante a hora de almoço e comer ao ar livre. Opte por procurar um parque ou uma área próxima onde consegue tirar uma pausa produtiva do ambiente caótico de escritório e fazer uma pequena caminhada. Qualquer lugar é bom pois poderá desfrutar do ar fresco e espairecer antes de voltar ao trabalho, o que tem benefícios não só fisícos como psicológicos.

Mover o seu corpo seja de que forma for é sempre uma mais valia, se implementar estas dicas na sua rotina, está um passo a frente para uma rotina mais ativa. Sem dúvida, o equilíbrio é a base de tudo na vida, deste modo deverá encontrar um meio termo satisfatório para as suas necessidades pessoais.