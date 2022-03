Como os líderes de sucesso gerem as suas emoções

O stress e o esgotamento são muito frequentes no ambiente de trabalho, o que pode também ter uma repercussão negativa na nossa vida pessoal. Certamente que todos já sentimos ansiedade ao fazer uma apresentação em público ou raiva com as mínimas coisas do nosso dia a dia. O segredo para viver uma vida feliz e bem sucedida passa por gerir as nossas emoções antes que elas nos controlem, diz Leonard Mlodinow no seu novo livro, Emocional.

Mlodinow afirma que as emoções têm ajudado a nossa espécie a sobreviver e a prosperar, e que até mesmo as "negativas" são benéficas, com moderação.

Num ambiente profissional, embora os empregados possam escapar com um lapso ocasional no controlo emocional, os líderes não têm essa margem de manobra, aquando das tomadas de decisão importantes, dado que podem causar graves danos numa organização, o que afetará o sucesso da empresa.

A primeira regra é a da aceitação. A filosofia estóica consiste em trabalhar naquilo que se pode controlar, ou seja , aceitar os acontecimentos externos à nossa pessoa individual pois não podemos alterá-los. A raiva leva a respostas imediatas e na maioria das vezes inapropriadas, sendo um descontrolo a que um bom líder não se pode dar ao luxo de ceder.

O cérebro "elabora" um processo dede todos os acontecimentos com que nos deparamos diariamente, desenvolvendo emoções à volta de certos cenários. Muitos estudos mostram que temos a capacidade de escolher os significados que atribuímos às circunstâncias, acontecimentos e experiências, "o desenvolvimento da capacidade de 'reavaliar' eventos leva frequentemente ao sucesso no local de trabalho", diz Mlodinow.

Muitas pessoas sentem ansiedade antes de fazer uma apresentação porque criam uma narrativa interna que muitas vezes não se baseia em factos objetivos. O "pior" que pode acontecer quase nunca acontece. Mldoinow diz que mesmo que os seus pensamentos negativos não desapareçam completamente, a reavaliação da situação poderá proporcionar emoções positivas que o ajudarão a atuar no seu melhor.

Leonard confirma que "expressar emoções negativas indesejadas ajuda a acalmá-las". Por exemplo, se sentir raiva no trabalho, expressar os seus sentimentos num e-mail e guardá-lo nos "rascunhos" sem enviar, irá aliviar a raiva. Uma vez que os seus sentimentos tenham diminuído, estará em melhor posição para lidar mais adequadamente com a situação. Regulamentar as emoções não é fácil. É preciso prática. Mas se tomar em conta estes passos, terá mais possibilidade de trabalhar em direção ao caminho desejado do