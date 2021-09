O aspirador salva-vidas que chega a sítios (quase) inatingíveis

aspirador Dyson Omni-glide™, que

Aspirador Dyson Omni-glide™, €399. Foto: Dyson

A estrela do aspirador é a peça de limpeza omnidirecional Fluffy, que desliza em todas as direções – para a frente, para trás e até para os lados – e que tanto aspira grandes detritos como pó fino. Desliza pelos pavimentos sem qualquer esforço, supera os obstáculos e chega a espaços estreitos: seja rente à parede ou debaixo da cama. Junta-se a esta peça mais quatro acessórios: um tubo leve para fendas com luzes LED para que possa ver onde está a limpar, uma miniferramenta motorizada para apanhar cabelos e sujidade nos pavimentos, uma ferramenta para bancadas e uma ferramenta de combinação (para múltiplas tarefas, como aspirar almofadas ou os bancos do carro).

Quem diria que uma empresa que foi pensada num sotão, numa cidade remota do Reino Unido, nos anos noventa, se tornaria numa gigante da tecnologia, em apenas 28 anos, às mãos do? Anasceu para facilitar as tarefas diárias, da rotina de beleza à manutenção da casa - os secadores de cabelo são conhecidos pela eficácia, os purificadores de ar por tornarem a casa mais respirável e os aspiradores por pouparem tempo de limpeza. Além disso, foca-se em dar primazia à tecnologia acima da estética, aprimorando cada produto ao mais pequeno pormenor.Um dos últimos lançamentos trata-se doé precisamente pensado para quem não tem tempo, por ser tão leve e simples de se usar. Num formato compacto sem fios e sem saco, tem integrada uma tecnologia omnidirecional que permite aspirar em sítios de difícil acesso onde nem nunca pensámos chegar.

O motor, o filtro e o cabo são tão maleáveis que permitem que o aspirador possa ser colocado na posição horizontal no chão e, assim, limpar em espaços estreitos. Para chegar a esta tecnologia, foram feitos vários estudos, incluindo 470 horas de testes com 277 utilizadores nas suas casas em seis países. Graças também à tecnologia de filtragem, este aspirador capta o pó fino oculto nos locais difíceis de alcançar e capta ainda 99,97% de partículas tão pequenas como 0,3 mícrones, expelindo um ar mais limpo.



Juntam-se-lhe ainda outras qualidades: é possível carregá-lo sempre no mesmo sítio, já que o carregador se fixa na parede; o esvaziamento do depósito é simples, sem termos que sujar as mãos; para remover a acumulação de pó pode lavar-se o depósito, o filtro, a barra de escovas e quaisquer ferramentas sem componentes eletrónicos; e a bateria é amovível, com uma qualidade energética que vai até aos 20 minutos de utilização.

O aspirador sem fios Dyson Omni-glide™ já está disponível em Dyson.pt, nas lojas online da Dyson e nas lojas de demonstração da Dyson, por €399.