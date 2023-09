Este estudo revela que exercício reduz o aparecimento de cancro

Sabia que para ser considerado exercício fisico não precisa de andar num ginásio? Ou, pelo menos, não precisa de ficar horas em torno desta atividade. Segundo o novo estudo publicado na JAMA Oncology, feito com base em entrevistas a mais de 22 000 adultos não praticantes de atividade física, e levado a cabo pelo UK Biobank (uma base de dados biomédica em grande escala no Reino Unido, e um recurso de investigação que contém informações genéticas e de saúde aprofundadas de meio milhão de participantes), fazer apenas alguns minutos de atividade fisica interminente, como subir escadas, andar a pé ou simplesmente ir às compras e carregar sacos, situações que demoram apenas alguns minutos, que estão associadas à diminuição do risco de cancro. Com base num estudo publicado em 2022 pela Nature Medicine, foi concluído que cerca de 4 minutos de exercício físico diários, levaram a uma redução de 26 a 30% na mortalidade.

Entre as várias formas de exercício, a VILPA (vigorous intermittent lifestyle physical activity, que em português atividade física vigorosa intermitente), mencionada num artigo recente da GQ americana, é um método para introduzir mais exercício na vida das pessoas que sejam menos ativas fisicamente.



Trata-se apenas e simplesmente de coisas banais que fazemos todos os dias, como correr para o autocarro, subir escadas em vez de utilizar o elevador ou andar um ritmo mais rápido enquanto fazemos tarefas ou até mesmo brincar com as crianças no parque ao fim do dia. É considerado um método prático e engenhoso, porque não tem custos financeiros, em comparação com uma inscrição num ginásio ou a contratação de um personal trainer.