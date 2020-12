Consultório de nutrição: todas as suas dúvidas explicadas por uma especialista

É possível tratar da sua saúde com uma alimentação cuidada, por Dr.ª Alva Seixas Martins,

Como bem, faço uma alimentação variável, mas sou muito magro. Que devo fazer?, Alberto Antunes, Espinho

As pessoas com um Índice de Massa Corporal (IMC) – peso (kg) a dividir pela altura (m) ao quadrado – entre 20 e 18,5 são magras, mas saudáveis. Ao contrário de um peso muito baixo (IMC <18,5). Faça entre cinco a seis refeições diárias que incluam alimentos pouco volumosos, mas energéticos como os frutos gordos, laticínios inteiros ou meio gordos (nunca light). Peça para lhe servirem os legumes salteados, gratinados com queijo, com molho de manteiga, em detrimento da sopa, pois tem muito volume, e use manteiga, margarina ou maionese nas sanduíches. Se necessário, use o telemóvel para se lembrar das refeições, e coma sempre acompanhado, pois comerá mais e melhor.

É verdade que existem temperos que emagrecem?, Andreia Ferreira, Gouveia

Com exceção da canela, existem poucas evidências científicas. Os estudos sugerem que 3 a 4 g de canela (assim como o gengibre) diários ajudam a estabilizar a glicemia e, assim, reduzir o apetite, principalmente a diabéticos tipo 2. Além disso, o sabor doce da canela permite diminuir a quantidade de açúcar adicionado em receitas ou bebidas. A capsaicina, um composto que existe na pimenta de cayena / piripíri / chilis parece reduzir o apetite e acelerar um pouco o metabolismo – apenas por pouco tempo – mas o melhor é que comemos menos quando a comida é picante.

Estou a fazer uma dieta rigorosa. Ouvi dizer que o chocolate preto emagrece. É verdade?, Sofia Andrade, Évora

O chocolate é preparado a partir da mistura de cacau com manteiga de cacau, a que se adiciona açúcar, leite e, eventualmente, outros ingredientes, como por exemplo os frutos gordos. É um alimento muito energético, que contém alguma proteína, sais minerais (cobre, potássio, magnésio, ferro e cálcio), vitaminas (B1, B2 e PP) e gordura, quanto mais negro mais gordura (manteiga de cacau), fornecendo muita energia – em média 550 calorias/100 g. Rico em substâncias com poder antioxidante, poder estimulante e com efeito antidepressivo o chocolate negro poderá exercer efeitos positivos na saúde. Infelizmente, não existem provas de que faça emagrecer.