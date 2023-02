Bebida popular pode ajudar com sintomas da ressaca, afirmam cientistas

Será que a cura para a ressaca pode estar no supermercado e ninguém se lembra disso até agora? Um grupo de cientistas da Universidade de Sun Yat-Sen, em Guangzhou, China, descobriu duas "soluções milagrosas" que ajudam a recuperar deste mal-estar. Num estudo feito em laboratório, em 2013 foram testadas 57 bebidas diferentes, entre chás, infusões e gaseificadas, com o objetivo de perceber aquelas que aceleravam e diminuiam o processo de metabolização do álcool no fígado.



Quando ingerimos bebidas alcoólicas, o etanol é decomposto pelo fígado antes de sair do organismo, e isso acontece através de dois processos. Primeiro, por um conjunto de enzimas chamadas álcool desidrogenases (ADH), que ao longo da metabolização produzem acetaldeído, o principal responsável pelos sintomas da ressaca, como dores de cabeça ou náuseas. Depois, a acetaldeído é decomposto por uma segunda enzima do fígado, o aldeído-desidrogenase (ALDH), cujo produto final é o acetato, um químico menos prejudicial ao organismo.

Das 57 bebidas analisadas, apenas duas aumentavam a atividade de ALDH de modo a que o organismo estivesse menos tempo exposto ao efeito nocivo do acetaldeído. São elas a Xue Bi, idêntica à Sprite, e a Hui Yi Su Da Shui, água gaseificada com sabor.