Belos, fashion e desejados

"Uma tendência distintiva ou um estilo que se torna desejado." Assim se pode definir a moda. No incrível mundo automóvel podemos acrescentar mais uma característica para definir aqueles modelos que impõem o seu estilo e sex appeal. Há automóveis que cativam de imediato, mas, mais do que isso, tornam-se objetos de desejo para qualquer um que queira seguir as mais belas tendências. Os automóveis que se seguem são símbolos, não só da elegância e da estética apurada, mas também são indicadores de como o design, a engenharia e a tecnologia se podem unir para criar objetos de quatro rodas verdadeiramente especiais. E são todos produtos cobiçados. Que comece a ação.

Aston Martin DB11 AMR

Licença para acelerar

Se há marca que simboliza luxo, elegância e moda é a britânica Aston Martin. O DB11 é o modelo de James Bond, o 007 com licença para matar, seduzir e conduzir os melhores dos bólides. O DB11 AMR é uma versão mais radical do elegante DB11, desenvolvida no moderno AMR Performance Center, o novo centro da Aston Martin, ao lado do mítico circuito de Nürburgring, na Alemanha, conhecido como inferno verde por se tratar de uma pista dentro da floresta. Todos os acabamentos cromados deram lugar a componentes em fibra de carbono tão leves quanto atrativos para quem gosta de velocidade. Tem um acabamento de pintura, com o nome Stirling Green, que imita os modelos de competição da marca. Por baixo do capot está um motor V12 biturbo de 5.2, que debita agora 639 cv de potência e chega aos 100 km/h em 3,5 segundos, atingindo os 334 km/h de velocidade máxima. Numa palavra: intenso.

Aston Martin DB11 AMR





Audi TT RS Roadster

Sonho descapotável

O primeiro Audi TT foi desenhado nos anos 1990, no centro de design da marca alemã, na Califórnia, e lançado em 1998. Resultado? Passados mais de 20 anos continuamos a falar neste pequeno rodster para dois ocupantes (tem versão com bancos para mais dois ocupantes atrás) e foram lançadas três gerações diferentes. Esta versão descapotável chama-se Roadster, na modalidade mais potente, RS. O Audi TT RS Roadster destaca-se pela estética mais agressiva e arrojada, com novas entradas de ar na traseira e uma assinatura luminosa nova formada pelos farolins LED na dianteira e, atrás, com sistema Matrix OLED que dá um efeito luminoso intenso e evoluído. A potência também é um dos aliciantes com o motor 2,5 litros a produzir 400 cv de potência num modelo que tem o sistema de tração integral da Audi, quattro, e atinge os 100 km/h em 3,7 segundos. Isto com a possibilidade de ir de cabelos ao vento.

Audi TT RS Roadster





Bugatti Chiron Sport 110 ans Bugatti

Celebração automóvel

Há melhor forma de celebrar o aniversário de uma marca icónica do que com uma edição especial? Não há, é o que nos diz a Bugatti. A marca automóvel celebrou em 2019 nada mais nada menos do que 110 anos de vida. Nasceu na cidade de Molsheim, em Alsace, que na altura era alemã mas hoje é francesa, pela mão do designer industrial francês (embora tivesse nascido em Milão) Ettore Bugatti. O modelo Chiron Sport 110 ans Bugatti, mesmo assim, escrito em francês, é uma edição limitada a 20 unidades que homenageia a França por ser o país da sua sede. A versão exclusiva conta com uma pintura em azul Steel Blue, mas também com detalhes com as cores da bandeira francesa, quer nos espelhos retrovisores, quer na parte inferior do aileron traseiro. Os bancos em couro respeitam as mesmas cores francesas, tal como as pinças dos travões. O motor é o habitual do Chiron Sport, um explosivo 8.0 litros com 1.500 cv que chega aos 100 km/h em 2,4 segundos. A má notícia é que já está esgotado.

Bugatti Chiron Sport 110 ans Bugatti









Porsche 911 Carrera S

Ícone para as curvas

Porsches há muitos, mas o 911 é o modelo mais carismático da marca de Weissach, na Alemanha, desde que nasceu em 1963. Com tração traseira e ar de que adora curvas, o Carrera S, chegou em 2019 pronto para agradar aos muitos fãs da marca. A asa traseira volumosa faz parte do modelo que cresceu 2,2 cm em comprimento, mas mantém toda a génese que faz dele um modelo especial: a elegância e a aerodinâmica impressionante. O motor boxer 3.0 biturbo ganhou potência, debitando agora 450 cv, o que ajuda a que cheguemos aos 100 km/h em apenas 3,4 segundos – na versão 4S tem tração integral. O 911 também está mais leve do que nunca graças ao maior uso do alumínio, em detrimento do mais pesado aço. Resultado? Maior agilidade do que nunca nas curvas, a que ajuda nova tecnologia na eletrónica do carro para uma maior estabilidade.

Porsche 911 Carrera S









Lamborghini Huracan Evo

Para Ferrari ver

A Lamborghini não quis ficar atrás do novo Ferrari 488 e lançou, em 2019, o Huracan Evo. O nome é inspirado num tipo de touro espanhol usado nas arenas e tem uma melhor aerodinâmica do que o modelo anterior, muito graças ao uso de fibra de carbono que também faz a sua aparição no interior, onde se pode ver uma nova câmara de telemetria (que permite controlar tudo o que se passa no carro em tempo real). A Lamborghini incluiu também um sistema de controlo com um nome pomposo e aliciante: Lamborghini Dinamica Veicolo Integrata (LDVI). E o que é que faz? Usa sensores para monitorizar a aceleração e o balançamento da carroçaria, entre outros, permitindo antecipar o comportamento do condutor e adaptando, inclusive, a rigidez da suspensão, graças aos amortecedores adaptativos. O motor é do melhor que a marca faz: tem V10 com 5.2 litros e 640 cv, o que permite acelerar dos 0 aos 100 km/h em apenas 2,9 segundos. Quem quiser chegar aos 200 km/h tem de esperar nove segundos.