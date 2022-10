Seremos todos capazes de cometer assassínio? Um criminologista responde

O ser humano é fascinado por séries criminais. Por assassinos em fuga e por documentários sobre serial killers. Se não houvesse uma ponta de verdade nesta afirmação, grandes plataformas de streaming como a Netflix e os tradicionais canais de televisão como o AXN ou o Fox Crime não investiriam neste tipo de conteúdo. Mas fazem-no.



O mais recente, a minisérie Inside Man da BBC, explora a ideia de que toda a gente é capaz de matar alguém, e que é apenas uma questão de se encontrar a "pessoa certa". Mas será mesmo assim? David Wilson, professor de criminologia na Universidade de Birmingham City, Inglaterra, acredita que não, conforme explicou em entrevista ao jornal The Independent. É seguro acreditar nas palavras de Wilson, que trabalhou durante anos com criminosos.

A ideia de que todos somos um potencial assassino é um "disparate", começa por dizer. Até porque todos temos dias maus, e "conhecemos pessoas de quem não gostamos particularmente. Mas se estivéssemos a matar da forma como Jefferson Grieff (a personagem interpretada por Stanley Tucci, um assassino que aguarda pelo seu dia de execução na prisão) diz que o fazemos [na série], então o número de homicídios seria muito maior do que realmente é". Além disso, "não nos devemos preocupar com o facto de sermos obcecados com o género criminal", dado ser um tema tendência desde a era vitoriana, sossega-nos o especialista, lembrando que as execuções públicas eram muito populares há alguns séculos. O escritor cria este tipo de histórias porque proporcionam drama e são bem recebidos pelo espetador, principalmente as de homicídios não resolvidos.

Não existe mesmo nenhuma veracidade na ideia de Jefferson Grieff? Não. Aliás, é um argumento falso bastante usado pelos assassinos, com destaque para os serial killers. "Ao insinuar que estamos todos a um passo de matarmos, tentam livrar-se da sua responsabilidade pessoal", e o meu trabalho é fazê-los compreender que eles são totalmente responsáveis pelas suas ações, porque uma pessoa comum não mata, afirmou Wilson à mesma publicação.

Por fim, o professor de criminologia deixa um alerta: em alguns casos de obras cinematográficas, os assassinos são descritos como alguém "glamouroso" e com interesses sofisticados. Isto torna-se um problema porque, segundo o mesmo, em vez do foco estar nos problemas sociais do indivíduo, as séries tornam-se uma espécie de "relações públicas", retratando-o de forma "demasiado simpática".