Se usar máscara está a salvar vidas. Quer saber quantas?

A singela calculadora de bolso ou mesmo as calculadoras gráficas mais sofisticadas não são, nem de perto nem de longe, tão entusiasmantes como as calculadoras digitais disponíveis atualmente na internet.

No site Omni Calculator, por exemplo, há umas quantas: mais de 1000 para ter uma noção. E fazem muito mais do servir a matemática ou a física, cobrindo temas como a saúde, o desporto, a ecologia, a comida ou mesmo os aspetos mais mundanos da vida.

A propósito do cenário pandémico que vivemos, o site desenvolveu uma calculadora que mede a eficácia da sua máscara, no que toca aos contágios evitados e vidas poupadas. O melhor de tudo? É gratuita e está ao dispor de todos, tudo isto graças à visão inovadora de dois estudantes.

, do Instituto de Física Nuclear de Cracóvia, e, da Universidade de Ciências Médicas de Poznan, ambas na Polónia, decidiram colocar a sua relação de amizade e trabalho ao dispor do mundo . Os dois cientistas juntaram-se para criar esta nova calculadora, queA ideia partiu do pressuposto de que ainda existe uma considerável percentagem da população que nega as vantagens cientificamente provadas do uso de máscara, já para não falar do vírus em si.Desta forma, se alguém decidir deliberadamente não usar máscara, esta calculadora mostra. Mas também o contrário, ou seja,de acordo com o tipo de máscara que esteja a usar.Czernia e Michalowska basearam-se em estudos já realizados sobre a covid-19 para criar este serviço digital. Para descobrir a verdade em números, no site, cada utilizador terá de responder a algumas questões como por exemplo:(pelo que as opções cobrem tanto as comunitárias, nos seus variados tecidos, as cirúrgicas e até os respiradores);termo matemático que explica o nível de contágio de uma doença (um R0 de 10, por exemplo, significa que em média cada pessoa espalha a doença a outras 10 pessoas, se não forem aplicadas restrições como o confinament o ou uso de máscara). Em Portugal este número estava nos 0,96 em finais de fevereiro, por exemplo.No final, os resultados são claros e mostrarão, tendo em conta a taxa de mortalidade da covid-19.A calculadora indica ainda para quanto ajudou a baixar R0, considerando que para parar a pandemia – vacinas à parte – é necessário que este valor seja menor do que um.