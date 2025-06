A Samsung em modo de Inteligência Artificial

Por estes dias, não restam dúvidas de que a Inteligência Artificial veio para alterar radicalmente as nossas vidas. Exatamente como, é a grande discussão: uns alertam para a criação de um Admirável Mundo Novo em versão distópica, como aquele que Aldous Huxley escreveu; outros, mais otimistas, acreditam que a IA nos vai ajudar em tudo – das grandes decisões às pequenas tarefas.

Esta última é claramente a visão da Samsung, que tem vindo a alargar a sua gama de produtos com acesso a funcionalidades inteligentes, para que possam facilitar a nossa vida nas tarefas do dia a dia. E temos desde o aspirador que reconhece automaticamente o tipo de piso e de sujidade que tem de enfrentar, às televisões que cada vez se parecem mais a telemóveis, tantas são as coisas que conseguem fazer.

O aspirador vertical Bespoke AI Jet Lite Foto: DR

Começamos pelo aspirador vertical Bespoke AI Jet Lite Complete 280 W, que traz várias vantagens – isto se alguém conseguir lembrar-se do nome. Não podiam ter-lhe chamado algo mais fácil de decorar, como fazem com os smartphones? O V28 (vamos tratá-lo assim) consegue reconhecer o tipo de piso e ajustar automaticamente a altura das escovas para melhores resultados. Ajusta também a potência de sucção consoante a sujidade, otimizando a autonomia e a vida da bateria – tudo isto sem qualquer intervenção da nossa parte. Acrescem vantagens mais "analógicas", mas ainda assim úteis: o aparelho pesa apenas 1,45 kg e a estação de carga permite o esvaziamento estanque do depósito, evitando a libertação de pó nessa altura.

A máquina de lavar a roupa Foto: DR

Nas máquinas de lavar roupa, de secar, ou nos modelos combinados – como a Bespoke AI Laundry Combo –, o raciocínio é semelhante: conseguem identificar o tipo de tecido, o nível de sujidade e a quantidade de roupa, ajustando automaticamente a dose de detergente, a temperatura, a duração do ciclo e a quantidade de água. Os benefícios são evidentes: simplicidade de utilização e poupança de recursos – tanto para o planeta como para a carteira. Os modelos com lavagem e secagem integradas estão a registar forte crescimento, não só por ocuparem menos espaço (um único aparelho), mas também pela conveniência, uma vez que não é necessário transferir a roupa de uma máquina para outra a meio do ciclo. Basta carregar num botão e, no final, ir buscar a roupa, já lavada e seca. Só falta passar − isso sim, seria de génio.

Nos frigoríficos inteligentes, sobretudo nos modelos Side by Side e French Door (de quatro portas), a IA entra em ação para reconhecer quando o interior está demasiado cheio – após uma ida ao supermercado, por exemplo – ou praticamente vazio, ajustando o funcionamento. Mais surpreendente ainda é a capacidade de identificar certos alimentos e sugerir receitas com base naquilo que está guardado. Atualmente, a AI Vision reconhece 37 ingredientes, e é possível adicionar manualmente mais 50. Com base nesta lista, o sistema propõe receitas e ajuda no sempre difícil planeamento das refeições da semana.

O frigorífico inteligente da Samsung Foto: DR

Para quem não tem um destes frigoríficos, o telemóvel pode assumir o mesmo papel. Com o Gemini Live, basta apontar a câmara para dentro do frigorífico e o assistente virtual reconhece a maior parte dos alimentos. Depois, é só pedir receita, podendo até dar dois dedos de conversa para afinar o resultado. Este sistema funciona com qualquer smartphone que tenha o Gemini, não sendo exclusivo da Samsung.

Se for, no entanto, há vantagens adicionais e acesso a receitas exclusivas de chefs famosos, como Jamie Oliver, convidado a criar sugestões personalizadas para o sistema. A marca recorda-se ainda dos clássicos post-its colados no frigorífico com listas de compras, lembretes e recados e quer manter viva essa tradição, mas agora com um bom ecrã, música, vídeos, meteorologia, agenda com alertas, comandos por voz e respostas personalizadas. Ao reconhecer a voz de cada membro da família, o sistema adapta-se individualmente, funcionando como assistente pessoal de cada um.

Samsung Galaxy S25 Foto: DR

Nenhum destes aparelhos, na realidade, funciona isoladamente, e a app SmartThings torna possível integrar tudo num só sistema − da TV ao aspirador, da máquina de lavar ao telemóvel. É uma espécie de maestro digital que coordena os vários dispositivos da casa, envia alertas entre equipamentos, define horários de carregamento e permite configurar cenários personalizados (como "modo noite") com um só toque. A série Galaxy, especialmente os S25, são o centro de comando ideal de toda esta orquestra.

Por falar em ecrãs, passemos às televisões – especialmente as novas Neo QLED e OLED – onde as vantagens da IA ultrapassam largamente as funções habituais das Smart TV. O objetivo agora é proporcionar experiências de visualização mais realistas e adaptadas ao ambiente e ao conteúdo. Não se trata apenas de ajustar o brilho à luz da sala, mas de melhorar cada fotograma em tempo real, otimizando brilho, contraste e cor de forma inteligente. O próprio som adapta-se à cena, tornando a experiência mais imersiva.

Neo QLED Smart Tv Foto: DR

Para que tudo isto funcione, a marca coreana utiliza já os mesmos processadores nos televisores e nos smartphones. Outras funções, como criar e personalizar telas ou pedir informações à Bixby sobre o que está a ser transmitido, também estão agora mais acessíveis. E como os ecrãs se tornaram verdadeiras janelas para o mundo, a segurança foi reforçada com o sistema Knox, o mesmo que coloca os seus smartphones entre os mais seguros do mercado.

A própria Samsung parece reconhecer que todas estas comodidades têm um reverso: riscos acrescidos para a segurança e a privacidade. Um ciberataque pode causar fugas de dados ou manipulação de dispositivos. E as preocupações com a recolha constante de dados e o potencial uso indevido de informações pessoais são absolutamente legítimas.

A marca utiliza os mesmos processadores nos televisores e nos smartphones Foto: DR

Ainda assim, creio que podemos concordar que ter um frigorífico que conhece as nossas preferências gastronómicas é, provavelmente, o menor dos problemas num mundo que caminha a passos largos para uma distopia talvez ainda mais absurda do que a de Huxley. E, no fim de contas, poupa-nos bastante tempo.