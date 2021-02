iPhone tem mais de 200 novos emojis, incluindo alusivos à pandemia

Os fãs de iPhone que se preparem, pois o novo sistema operacional da Apple, o IOS 14.5 está a caminho e já não se fala noutra coisa. Depois do lançamento do último modelo da Apple em outubro de 2020, o iPhone 12, e também após notícias de um futuro iCar, o upgrade ao IOS é talvez uma das mais recentes novidades da empresa liderada por Tim Cook e fundada, entre outros, por Steve Jobs.

Será já no próximo mês que a atualização do IOS 14.5 vai estar disponível para telemóveis e afins e sabe-se agora, entre as várias alterações pensadas, que o domínio dos emojis foi uma das grandes apostas. De facto, Jeremy Burge, o fundador da Emojipedia e impulsionador do Dia Mundial dos Emojis – sim, este dia existe – andou ocupado nos últimos tempos, segundo avança o The Guardian.

Novos emojis. Foto: Emojipédia

Quanto às novas criações - 217 para sermos mais precisos - encontraremos emojis totalmente novos e criados de raiz, modificações de outros já existentes e ainda atualizações exclusivas da plataforma da Apple - que fazem parte da nova atualização do Unicode Consortium.

Seja de que forma for, uma certa consciência social aliada a um desejo de representatividade e inclusão, bem como a alusão à vivência atual (uma pandemia) parecem estar bem presentes. Por exemplo, os emojis de casais, representados com vários sexos, surgem agora em diferentes tons de pele. Também o emoji da pessoa com barba pode agora ser representado nos dois géneros e não somente na versão masculina. Mas há mais: também o emoji em forma de seringa, que anteriormente aparecia com gota de sangue, aparece renovado, pensa-se que numa alusão à vacinação para a Covid-19. Também os emojis de phones nos ouvidos, que eram relativos aos AirPods Max, são agora alusivos aos novos da própria Apple.

Às novidades que esta nova versão traz, juntam-se novos atalhos e gestos de navegação, por exemplo para o Aplicativo da Apple Music. Também será possível a utilização do Face ID com máscaras, totalmente adaptado ao momento pandémico ou ainda o desbloqueio do iPhone pelo Apple Watch. As correções de texto ou ainda alterações no uso da Siri também serão contempladas. Resta-nos esperar.