Tudo sobre o novo James Bond, no trailer mais revelador do filme

Há seis anos que os fãs de James Bond esperam pela estreia de No Time to Die, o 25º filme da saga 007. Depois de vários meses de especulação sobre se Daniel Craig regressaria ao papel de agente secreto do MI5 pela quinta vez, o ator decidiu despedir-se com uma última prestação e explicou isso mesmo numa entrevista à GQ inlesa. Craig afirmou que a decisão se deve às exigências físicas da preparação para as filmagens.



No Time to Die, realizado por Cary Joji Fukunaga e escrito por Fukunaga em colaboração com Scott Z. Burns e Phoebe Waller-Bridge, conta com outros atores como Lashana Lynch, a primeira versão feminina do 007 de sempre, Ralph Fiennes, Naomie Harris, Rami Malek, Léa Seydoux, Ben Whishaw ou Jeffrey Wright.

Na mesma entrevista que deu à GQ, em março de 2020, o ator revelou que o argumento aborda vários temas como o ex-presidente dos EUA, Donald Trump, o caso Brexit, as eleições russas, entre outros. Para já, podemos ver o novo trailer, divulgado a 26 de julho. Veja o vídeo.