Poderemos deixar de ser monitorizados? A Apple criou uma nova opção de escolha

A Apple acaba de lançar o iOS 14.5, uma das atualizações de software mais esperadas para iPhones e iPads. Entre muitas, há uma novidade que está a ser especialmente discutida. É que esta atualização inclui uma nova ferramenta de privacidade, chamada App Tracking Transparency, que poderá dar mais controlo sobre a utilização dos dados dos clientes. E se há preocupações dentro do mundo tecnológico, esta é certamente uma das mais importantes.

O funcionamento é simples: quando uma aplicação tenta acompanhar as nossas atividades com intuito de compartilhar informações com terceiros, como por exemplo anunciantes de publicidade, será exibida uma janela que solicita a nossa permissão (ou não) para que tal aconteça. Se dissermos que não, a aplicação para de monitorizar e compartilhar os nossos dados, e fica probida de o fazer no futuro.