O objeto ideal para estar em teletrabalho (em casa ou em qualquer lado)

Tendo em conta pandemia que vivemos, o teletrabalho tornou-se uma realidade para boa parte dos portugueses. Para que possamos realizar todas as tarefas necessárias remotamente, a Burel Factory lançou duas peças focadas no design e no conforto, o WorkStation e o Case’Station, autênticos escritórios portáteis.

Workstation Foto: D.R.







Ambas as peças são compostas por vários bolsos e divisórias de arrumação para guardar todo o material necessário. A diferença entre elas está na disposição que apresentam para trabalhar - a Case'Station abre como um computador portátil, oferecendo um pouco mais de flexibilidade e proteção, sendo confortável para trabalhar com o computador no colo. A WorkStation funciona melhor em cima de uma mesa, basta abrir e coloca-la atrás do nosso portátil para criar uma divisória e obter privacidade ou proteção.

As bolsas têm espaço para colocar o computador portátil ou o tablet.

Case’Station Foto: D.R.







As peças são feitas em materiais resistentes e de qualidade - 100% lã, pele natural e com acolchoado para uma maior proteção durante o transporte.

A WorkStation, €125, e a Case’Station, €170, estão disponíveis em duas cores diferentes, cor de vinho e azul, no website da marca e nas lojas Burel Factory em Lisboa, Porto e Manteigas.