O Natal começa no The Yeatman

Nos dias 6 e 7 de dezembro, o Christmas Wine Experience vai transformar-se num ponto de encontro para quem quiser entrar no espírito natalício com provas de vinhos nacionais, petiscos e um bazar cheio de presentes únicos.

Hotel The Yeatman assinala Natal com provas de vinhos, petiscos e bazar em Gaia
Hotel The Yeatman assinala Natal com provas de vinhos, petiscos e bazar em Gaia
20 de novembro de 2025 | Inês Costa / Com Safiya Ayoob

Durante o primeiro fim de semana de dezembro, o , em Vila Nova de Gaia, vai ser o sítio ideal para quem gosta de descobrir novas castas e ouvir história do mundo vitivinícola. Porquê? Porque é aqui que decorrerá  a 14º edição do evento, que junta produtores, enólogos e visitantes num ambiente descontraído e de celebração. As conversas  serão construídas à volta de mais de 200 referências vínicas, selecionadas pela diretora de vinhos do hotel, Elisabete Fernandes. Além disso, cada copo vai poder encontrar o seu par mais-que-perfeito – e quem diz par, diz pares – com as inúmeras opções de queijos, enchidos, azeites e toda a sorte de petiscos, doces e salgados, que complementam a ocasião num food corner desenvolvido exclusivamente para o evento.

Evento natalício com provas de vinhos nacionais, petiscos e bazar no The Yeatman
Evento natalício com provas de vinhos nacionais, petiscos e bazar no The Yeatman

Para complementar os vinhos e a gastronomia, será possível visitar o Bazar de Natal, um pequeno mercado que constitui paragem obrigatória para quem ainda não comprou todos os presentes. De joalharia a peças de decoração, há muito para escolher entre marcas portuguesas e internacionais, incluindo os produtos de referência do The Yeatman Wine Spa, das marcas Natura Bissé, Ilá e Vinoble, para quem prefere oferecer algo mais sensorial.

Bazar de Natal no Christmas Wine Experience no hotel The Yeatman, em Gaia
Bazar de Natal no Christmas Wine Experience no hotel The Yeatman, em Gaia

Além da animação dentro de portas, os visitantes que adquiram bilhetes para o Christmas Wine Experience beneficiarão de privilégios exclusivos no WOW - World of Wine, também conhecido como o quarteirão cultural. Nomeadamente, terão direito a 50% de redução de preço na aquisição de um segundo bilhete para os museus The Wine Experience e Pink Palace, bem como 15% de redução de preço nos restaurantes Golden Catch e Root & Vine. Condições especiais que estarão em vigor até 11 de janeiro de 2026, permitindo prolongar a experiência para lá do evento, transformando uma tarde de degustação, num programa mais alargado pela zona ribeirinha.

O Christmas Wine Experience decorre entre as 15h e as 19h30 dos dias 6 e 7 dezembro. O preço dos bilhetes é 90 euros por pessoa para um dia ou 160 para os dois dias. As reservas de grupo, a partir de oito pessoas, beneficiam de um valor especial de 80 euros por pessoa. As reservas podem ser feitas através do site do hotel, do e-mail events@theyeatman.com e dos contactos telefónicos +351 220 133 139 / +351 932 001 139.

Quem quiser, poderá ficar alojado no The Yeatman durante o fim-de-semana, transformando a experiência num momento ainda mais especial, dando as boas-vindas ao inverno com vista para o Douro.

