O Natal começa no The Yeatman
Nos dias 6 e 7 de dezembro, o Christmas Wine Experience vai transformar-se num ponto de encontro para quem quiser entrar no espírito natalício com provas de vinhos nacionais, petiscos e um bazar cheio de presentes únicos.
Durante o primeiro fim de semana de dezembro, o hotel The Yeatman, em Vila Nova de Gaia, vai ser o sítio ideal para quem gosta de descobrir novas castas e ouvir história do mundo vitivinícola. Porquê? Porque é aqui que decorrerá a 14º edição do evento Christmas Wine Experience, que junta produtores, enólogos e visitantes num ambiente descontraído e de celebração. As conversas e provas de vinhos serão construídas à volta de mais de 200 referências vínicas, selecionadas pela diretora de vinhos do hotel, Elisabete Fernandes. Além disso, cada copo vai poder encontrar o seu par mais-que-perfeito – e quem diz par, diz pares – com as inúmeras opções de queijos, enchidos, azeites e toda a sorte de petiscos, doces e salgados, que complementam a ocasião num food corner desenvolvido exclusivamente para o evento.
Para complementar os vinhos e a gastronomia, será possível visitar o Bazar de Natal, um pequeno mercado que constitui paragem obrigatória para quem ainda não comprou todos os presentes. De joalharia a peças de decoração, há muito para escolher entre marcas portuguesas e internacionais, incluindo os produtos de referência do The Yeatman Wine Spa, das marcas Natura Bissé, Ilá e Vinoble, para quem prefere oferecer algo mais sensorial.
Além da animação dentro de portas, os visitantes que adquiram bilhetes para o Christmas Wine Experience beneficiarão de privilégios exclusivos no WOW - World of Wine, também conhecido como o quarteirão cultural. Nomeadamente, terão direito a 50% de redução de preço na aquisição de um segundo bilhete para os museus The Wine Experience e Pink Palace, bem como 15% de redução de preço nos restaurantes Golden Catch e Root & Vine. Condições especiais que estarão em vigor até 11 de janeiro de 2026, permitindo prolongar a experiência para lá do evento, transformando uma tarde de degustação, num programa mais alargado pela zona ribeirinha.
O Christmas Wine Experience decorre entre as 15h e as 19h30 dos dias 6 e 7 dezembro. O preço dos bilhetes é 90 euros por pessoa para um dia ou 160 para os dois dias. As reservas de grupo, a partir de oito pessoas, beneficiam de um valor especial de 80 euros por pessoa. As reservas podem ser feitas através do site do hotel, do e-mail events@theyeatman.com e dos contactos telefónicos +351 220 133 139 / +351 932 001 139.
Quem quiser, poderá ficar alojado no The Yeatman durante o fim-de-semana, transformando a experiência num momento ainda mais especial, dando as boas-vindas ao inverno com vista para o Douro.
