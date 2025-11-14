8 planos para o fim de semana: vinhos à prova e novas exposições

1) O mais recente fim de semana do mês de São Martinho traz um evento especial ao Porto, já esta sexta-feira, dia 14 de novembro. No hotel, restaurante e bar The Largo, cinco produtores da região dos Vinhos Verdes - Adega da Vara, Cazas Novas, Sem Igual, Tau e VineVinu - vão ser protagonistas de um evento de prova de vinhos, acompanhado por queijos, enchidos e pratos da estação.

O evento, que vai decorrer no terraço do The Largo, começa às 18h. Os bilhetes custam €45 (as reservas devem ser feitas por e-mail: dine@thelargo.com) mas do valor total, €20 podem ser deduzidos em compras de vinho feitas no evento, caso as compras sejam superiores a seis garrafas.

2) Em Lisboa, uma sugestão indoor: a Fundação Calouste Gulbenkian inaugura esta sexta-feira, dia 14, a exposição Complexo Brasil, uma mostra “imaginada por José Miguel Wisnik, Milena Britto e Guilherme Wisnik” que vai ocupar as duas galerias do edifício sede e que se propõe a proporcionar “uma viagem singular pela diversidade e contrastes da cultura brasileira”, segundo se lê na descrição oficial da mostra.

Complexo Brasil vai “questionar as relações seculares entre Brasil e Portugal” e terá “salas imersivas, percursos originais e vídeos inéditos sobre potências e impasses da modernidade brasileira” mas também “obras de arte, documentos e textos”. O percurso expositivo evidenciará “a música popular, o carnaval, as artes visuais, a literatura, a poesia e a arquitetura” do Brasil e estão previstos eventos paralelos como um espetáculo, intitulado Complexo B, com José Miguel Wisnik e a cantora Adriana Calcanhotto, um concerto da Orquestra Gulbenkian a partir de composições de Heitor Villa-Lobos e Cláudio Santoro, conferências e debates. A exposição pode ser visitada sábado e domingo e os bilhetes custam €8, embora existam descontos aplicáveis (e gratuitidade para menores de 18).

3) Também em Lisboa, mais uma exposição que inaugura esta sexta-feira, dia 14: Out of My Control, na Galeria Underdogs, vai exibir 53 obras em papel do artista português AkaCorleone, criadas “com tinta acrílica através de um processo semelhante à aguarela”, lê-se em nota informativa, que descreve o proceso de criação destes trabalhos como “um exercício de aceitação da imprevisibilidade”.

A exposição, que inclui “uma instalação de 2,5 metros, uma silhueta tridimensional que se pode atravessar, permitindo ‘entrar’ na mente do artista”, fica patente até ao final do ano (exatamente até ao final do ano: 31 de dezembro de 2025) e pode ser vista já este sábado, dia 15. A entrada é livre.

4) Em Braga, há música ao vivo a não perder. Este sábado, dia 15, a sala principal do Theatro Circo, histórico e singular equipamento cultural da cidade, recebe o músico e cantor britânico Bill Ryder-Jones, um artista que se move nos terrenos da folk e do rock independentes que começou por se destacar na banda The Coral antes de se aventurar a solo.

No palco do Theatro Circo, será possível ouvir canções de discos como Iechyd Da, álbum aclamado pela crítica editado em 2024, Yawn (2018) e A Bad Wind Blows in My Heart (2013), de um músico cuja atuação em Portugal chegou a estar agendada para maio deste ano, antes de um adiamento para este fim de semana.

5) Ainda em Braga, mais uma proposta cultural: o festival literário Utopia começa mais uma edição, a terceira, esta sexta-feira, dia 14, prolongando-se com sugestões literárias até 23 de novembro. Ao longo destes dias, o Espaço Vita, em particular a Capela Imaculada, vai acolher conversas com autores, entrevistas de vida, workshops, oficinas e espetáculos, para promover, a partir dos livros e das palavras, um "cruzamento" interdisciplinar "entre literatura, música, filosofia, ciências, artes visuais e pensamento político.

Este fim de semana, destacam-se ações como uma conversa da jornalista Maria João Costa com o vencedor do Prémio Nobel da Literatura Abdulrazak Gurnah (6.ª, 21h, Auditório Espaço Vila Vita) - o escritor conversará ainda no sábado (18h30), no mesmo local, com o também escritor Mia Couto -, uma representação da peça Sala de Jantar, com texto de José Tolentino Mendonça, encenação de John Romão e interpretação de Albano Jerónimo (sáb., 21h30) e a estreia do espetáculo Ponto de Fuga, criação de Martim Sousa Tavares com o músico João Barradas (dom., 17h30). A progamação completa, para este fim de semana e para os dias seguintes, pode ser consultada aqui.

6) Em Águeda, uma sugestão teatral: o Auditório do Centro de Artes local (CAA) será esta sexta-feira o palco de uma representação de Homens Hediondos, criação de Patrícia Portela interpretada por Nuno Cardoso que parte do livro Breves Entrevistas com Homens Hediondos, do escritor David Foster Wallace, para confrontar os espectadores com “monólogos de personagens masculinas que se vão transformando em ‘homens cada vez mais hediondos’”, lê-se na sinopse.

Um espetáculo para fazer repensar a masculinidade e a “violência” que “muitas vezes aceitamos em nome da ‘estabilidade’ e do ‘nosso estilo de vida’”, para ver a partir das 21h30 desta sexta-feira. Os bilhetes custam entre €5 e €7.

7) No Alentejo, chegou a época da abertura das talhas - a mais antiga técnica de vinificação praticada em Portugal -, e este fim de semana a ocasião assinala-se em dois eventos festivos. No sábado, 15, a Herdade do Rocim, em Cuba, organiza o Amphora Wine Day, reunindo na sua sede cerca de 50 produtores de vinho de talha (envelhecido e por vezes fermentado em talhas de barro, que lhe conferem textura rugosa e sabor distintamente terroso), de países como Portugal, Chile, Geórgia, Espanha, França e Itália.

Entre as 14h e as 19h, o público poderá provar livremente todos os vinhos em exposição, em diálogo com os seus criadores. O bilhete para o evento tem o custo de €24,90 em pré-venda, ou €29,90 no dia do evento.

Evento de vinhos na adega Gerações da Talha, em Vila de Frades

8) Já na vizinha Vila de Frades, a adega Gerações da Talha abriu as suas talhas esta terça-feira, e convida os entusiastas a experimentar as novas colheitas de branco, tinto e palhete, mas também as coleções de outros anos ao longo de todo o fim de semana. De sexta a domingo, 14 a 16, o bar da adega funciona entre as 14h e as 19h, fazendo acompanhar os vinhos de petiscos típicos alentejanos.

Há ainda provas de vinho na sexta e no domingo (€25, 20 vagas) e, no sábado, uma prova especial e mais exclusiva com os produtores (€45, 15 vagas), bem como uma rota conjunta das adegas de Vila de Frades (€65) - sempre, é claro, com prova dos seus vinhos.