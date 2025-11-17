Guia Repsol distingue pequenas pérolas do quotidiano

No dia-a-dia de cada um, pelo menos na realidade portuguesa, a maior parte dos grandes momentos gastronómicos não acontecem à mesa de um restaurante luxuoso, valorizado pelos maiores e mais conceituados prémios da gastronomia, mas num estabelecimento local. Sítios tradicionais, que os pais e os avós já frequentavam – o café de sempre ou o restaurante do bairro, onde o aroma a torradas com manteiga dá vontade de lamber os dedos por antecipação, e onde o prato do dia sabe tão bem ou melhor do que em casa. É essa autenticidade, presente nos lugares que fazem parte das rotinas e das memórias coletivas, que o Guia Repsol quer celebrar com a nova distinção Soletes.

Ilustração oficial dos Soletes do Guia Repsol Foto: DR

De forma complementar aos 70 Sóis já atribuídos em Portugal, e ao contrário de outros guias que se concentram exclusivamente na alta gastronomia e na cozinha de autor, os Soletes do Guia Repsol propõem o inverso: uma nova distinção mais informal e democrática, que celebra os lugares simples que dão sabor ao quotidiano dos portugueses. Com 285 espaços distinguidos em Portugal continental, de norte a sul, e ilhas, os Soletes reconhecem estabelecimentos que raramente surgem nessas listas conceituadas, mas que conquistam pela acessibilidade, pela hospitalidade, pelo ambiente descontraído e pela comida genuína. Desde tascas e balcões, a quiosques e esplanadas, cafés, pastelarias e gelatarias, bares de vinho ou cocktails, hamburguerias ou pizzarias, restaurantes com menus do dia de alta qualidade, sítios populares e que se recomendam aos amigos e onde se volta sempre.

A cerimónia de lançamento dos Soletes 2025 acontece a 24 de novembro, na Praça Beato, em Lisboa, e reunirá nomes do meio gastronómico nacional, já premiados ou não. A seleção dos Soletes ficará disponível online no website do Guia Repsol e na respectiva aplicação. Daqui em diante, o Guia Repsol continuará a apresentar, até três vezes por ano, as novas atualizações da categoria.