Em noite de muitas homenagens, os The Fork Awards distinguiram o restaurante Polémico

Numa paisagem já bastante preenchida em termos de prémios gastronómicos – Michelin, Repsol, Boa Cama Boa Mesa, Mesa Marcada, 50 Best e por aí fora – os The Fork Awards encontraram um nicho muito interessante: distinguir as melhores aberturas do ano anterior. É certo que a consistência deve sempre ser premiada acima do efémero, mas – temos de reconhecer – todos gostamos de saber o que há de novo. E, nesta segunda edição dos The Fork Awards with Mastercard, os protagonistas da noite foram indiscutivelmente Nuno Mendes, com o Santa Joana, e António Lobo Xavier, com o Polémico – ambos em Lisboa.

Para Nuno Mendes, o prémio “é um orgulho enorme para mim e para a equipa”, sublinhando que estão “há um ano a montar a casa num convento com mais de quatrocentos anos de história”, procurando “criar um espaço com um ambiente boémio e divertido, honrando o local e com inspiração na cozinha portuguesa, mas também nas viagens por todos os sítios onde já andámos até à Lisboa de hoje”.

Chef Nuno Mendes, do Santa Joana, recebe prémio The Fork Awards Foto: DR

O Santa Joana recebeu o Chef’s Choice Award, atribuído por um painel de 53 chefs nacionais, entre os quais figuram muitos dos nomes maiores da gastronomia portuguesa. O prémio reconhece “a inovação e excelência gastronómica”.

People’s Choice Awards

O mesmo painel selecionou também uma lista de 38 espaços que o público – utilizadores registados na app The Fork – pôde votar. E, nesta votação mais democrática, o grande vencedor foi António Lobo Xavier, que abriu o Polémico há pouco menos de um ano com um grupo de cinco sócios “em que o mais velho tem 26 anos”. “Receber esta distinção entre restaurantes tão conceituados é mesmo um motivo de orgulho”, afirmou o chef, antes de explicar que o objetivo do restaurante é oferecer “comida de excelência a toda a gente, dentro de um ambiente informal, com guardanapos de pano, pratos de inox e cozinha de chef”.

É a primeira experiência a solo deste jovem cozinheiro – e filho do conhecido político português.

Chef António Lobo Xavier recebe prémio The Fork pelo restaurante Polémico Foto: DR

Top Ten

No top ten dos mais votados ficaram ainda o restaurante Marina by Noélia, em Olhão; o Belos Aires Praia, em Arcozelo; A Carvoaria e o Bougain Avenida, em Lisboa; o De Raiz, em Almada; o Renascimento, em Guimarães; o Raio, em Lisboa; o Intemporal, em Paço de Arcos; e o Bonança, também em Lisboa. Miguel Laffan e o Intemporal subiriam ainda ao palco uma vez mais para receber um novo prémio atribuído pela Mastercard, o Impact Award, que reconhece o “apoio às comunidades locais, a promoção do turismo autêntico e o impulso ao talento”.

Grandes nomes e prémios especiais

Nesta segunda edição, os The Fork Awards quiseram também distinguir grandes nomes do panorama gastronómico nacional – a noite no Convento do Beato começou, aliás, com uma sentida homenagem a Maria de Lourdes Modesto. Seguiram-se, ao longo da gala, nomes como Noélia Jerónimo, Nuno Mendes e Dieter Koschina, celebrados não apenas pela técnica e mestria, mas também pelo exemplo e inspiração que representam para várias gerações de cozinheiros em Portugal.

Houve ainda espaço para o Media’s Choice Award, no qual um grupo de jornalistas especializados premiou, mais uma vez, o Santa Joana como a melhor abertura gastronómica do último ano.

O Prémio Excelência na Carta de Vinhos, atribuído pela Sogrape, destacou a exemplar curadoria vínica do Largo do Paço, em Amarante.

Por fim, o Prémio Raízes, selecionado pelo Recheio, distinguiu o Fitapreta – A Cozinha do Paço, em Évora, pela sua ligação profunda à terra, aos produtores e “à preservação das tradições, promovendo sustentabilidade e valorizando a cultura alimentar local”.

Foi uma gala com muitos premiados, onde Noélia Jerónimo e Miguel Laffan subiram duas vezes ao palco, e Nuno Mendes fez um hat trick com três distinções, confirmando o seu estatuto muito querido entre colegas, imprensa especializada e grande público. Agora temos 12 meses para ficar a conhecer todos os nomes desta lista, porque para o ano há mais.