Novos livros sobre desporto para devorar à beira mar

Enchem-se de areia e protetor solar, mas os livros continuam a ser a melhor companhia de praia – alguém consegue olhar para um telemóvel com o sol? Poupe a bateria, fuja dos ecrãs e refugie-se num livro. Em altura de Jogos Olímpicos, o desporto está na ordem do dia e na leitura o caso não é diferente. As novidades literárias contam com títulos sobre o desporto-rei, mas também sobre os grandes atletas que levaram o nome de Portugal além-fronteiras. Para os fãs do exercício cujo único movimento implica virar página após página (melhor ainda se ao som das ondas e sob um chapéu de sol), eis as propostas que acabam de chegar às livrarias.

Não é nova a ideia de que o Estado Novo se ancorou nos três efes: fado, Fátima e... futebol. Pois bem, chega no final de julho às lojas uma reflexão precisamente sobre o futebol enquanto arma de propaganda política e ideológica dos regimes totalitários. Será que o desporto popular foi instrumentalizado como um poderoso instrumento de marketing político? A obra de duzentas páginas (lê-se de uma assentada) é da autoria do espanhol Cristóbal Villalobos Salas, escritor e professor de História, e inclui todo um capítulo dedicado ao Estado Novo.

É um livro perfeito para ler com os miúdos entre mergulhos. São todos (ou quase) os heróis do desporto nacional reunidos num livro bem-disposto e informativo. Os textos biográficos são da autoria de Rui Miguel Tovar e a eles juntam-se ilustrações de Andrea Ebert. Nelson Évora, Cristiano Ronaldo, Rosa Mota, Alexandre Yokochi são apenas algumas das 50 figuras cuja história pode ser conhecida neste livro editado pela Nuvem de Tinta.

Quantas vezes já fez previsões sobre jogadores que viriam a ser estrelas e que depois se revelaram cadentes? Este livro pode ser uma ajuda. João Ferreira e Pedro Ferreira pretendem desmistificar precisamente o que é ser um scout, como se analisa e observa os jogadores, e como é que esta área do futebol, o scouting, se está a desenvolver.

Um estudo sociológico sobre o contexto dos títulos mundiais de futebol de sub-20 em 1989 e 1991 foi o ponto de partida para este livro que é uma viagem pelas memórias de Portugal. Nele não faltam testemunhos em discurso direto de quem vez escreveu parte da história no relvado. Vai encontrar relatos de Carlos Queiroz, Jorge Costa, Abel Xavier ou João Pinto, mas também uma investigação profunda, que passa por jornais desportivos da época e dados do acervo documental da Federação Portuguesa de Futebol. São 515 páginas – é leitura para todo o verão.

"Se não fosse ele, era hoje bate-chapas no Montijo. Não havia ninguém que visse o talento tão rápido", disse recentemente Paulo Futre sobre Aurélio Pereira, o "senhor formação" do futebol português, que chegou a ser o responsável pelo departamento de prospeção do Sporting. Este livro de memórias, que agora chega às livrarias, conta as histórias da vida e carreira do homem que descobriu algumas das maiores estrelas do futebol português, de Cristiano Ronaldo a Luís Figo.