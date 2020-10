O que podemos esperar do novo iPhone 12

A carregar o vídeo ...







A chegada de um novo iPhone é sempre um acontecimento. O novo modelo da Apple contará com três versões para além da normal – iPhone 12 Pro, iPhone 12 Mini e iPhone 12 Pro Max. As mudanças mais evidentes estão no design, que se assemelha ao iPhone 5S - tem as arestas arredondadas, é mais fino, mais pequeno e mais leve. Existem cores diferentes também consoante o modelo.



Mas há mais: o iPhone 12 Pro e Pro Max sofreram alterações no ecrã que permitem que tenha mais qualidade e duas vezes mais pixels que o telemóvel anterior. Contam ainda com a tecnologia "Ceramic Shield", que os torna mais resistentes, por exemplo à água.

iPhone 12 Pro Foto: Apple







A novidade da Apple detém tecnologia A14, que, tal como explica o site da Apple, contribui para a velocidade do dispositivo e respetiva eficiência energética, permitindo otimizar a bateria. O telefone também suporta Dolby Vision e HDR, para captação e visualização de imagem de qualidade máxima.

O iPhone 12 Pro utiliza também uma tecnologia de ponta igual à da NASA: um sensor LiDAR, que mede o tempo que a luz demora a ser refletida num objeto, criando um mapa de profundidade de qualquer espaço.

Outras caraterísticas a referir são os avanços e melhorias nas câmaras, Dolby Atmos (som 3D que circula à nossa volta) e a possibilidade de fazer Dual Sim, para que possamos juntar o telemóvel pessoal ao de trabalho.

Desta vez, a Apple optou por não incluir o adaptador de corrente e os phones , que vêm habitualmente com o telemóvel, afirmando que o fez para diminuir as emissões de carbono.



A marca anunciou ainda melhoria na tecnologia 5G, a versão mais avançada de internet móvel. Esta, é uma tecnologia ainda pouco desenvolvida em Portugal.





O iPhone 12 e o iPhone 12 Pro já estão disponíveis para encomenda, e chegam a 23 de outubro – já a versão Mini e Pro Max só poderão ser encomendadas a partir de dia 6 de novembro, e recebidas a dia 13. Os preços variam entre os €593 e os €1187.