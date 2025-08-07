Ikea x Gustaf Westman. Uma nova forma de celebrar cor e irreverência

Num mundo onde o design muitas vezes oscila entre o minimalismo frio e o maximalismo desorganizado, a estética de Gustaf Westman surge como uma lufada de ar fresco - colorida, expressiva e deliciosamente irreverente. Este designer sueco tornou-se um fenómeno de culto graças a peças que combinam funcionalidade com um sentido de humor visual, como os espelhos curvos que invadiram as redes sociais, mesas com pernas onduladas e móveis que mais parecem esculturas animadas. O seu universo criativo - repleto de tons pastel, formas arredondadas e volumes generosos - é uma celebração da personalidade no espaço doméstico.

Não é por acaso, portanto, que a Ikea tenha escolhido Gustaf Westman como um dos protagonistas da sua mais recente colaboração. Anunciada durante os Democratic Design Days de 2025, a parceria inclui também a artista Evelina Kroon, numa coleção que se debruça sobre o tema da celebração, não apenas nas ocasiões especiais, mas no quotidiano. A ideia é simples, mas poderosa: transformar o ato de receber, de estar com os outros, num momento caloroso, acessível e esteticamente estimulante. E ninguém melhor que Westman, com o seu estilo lúdico e despreocupado, para tornar isso possível.

A Ikea, que há décadas democratiza o design escandinavo, tem vindo a apostar cada vez mais em colaborações que desafiam o seu próprio vocabulário visual. O diálogo com Westman marca uma inflexão interessante, é a Ikea a permitir-se brincar, a abrir espaço para o inesperado, para o excesso controlado e para o prazer estético imediato. A coleção, com lançamento previsto para o outono de 2025, será dividida em três atmosferas: uma mais clássica, outra assinada por Westman, vibrante e ousada, e uma terceira mais nostálgica, com o toque gráfico e artesanal de Kroon. Cada ambiente propõe uma maneira distinta de celebrar, seja com mesas mais exuberantes ou com detalhes decorativos que apelam à emoção.

Com esta colaboração, a marca sueca reafirma o compromisso com o design enquanto expressão cultural acessível. E, ao cruzar o seu legado funcional com a estética ousada de Gustaf Westman, oferece ao público algo mais do que objetos: uma nova forma de ver a casa.