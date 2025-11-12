Prepare o paladar: a Avenida da Liberdade transforma-se no epicentro do sabor em Lisboa!

Lisboa tem encontro marcado com o sabor. Entre 17 e 23 de novembro, a Avenida da Liberdade veste-se de aromas, cores e texturas para celebrar o Tasting in Avenida – Roteiro Gastronómico da Avenida da Liberdade. A Associação Avenida promove mais uma edição da iniciativa, que, este ano, conta com 29 restaurantes da artéria mais glamorosa de Lisboa, que durante sete dias oferecem menus temáticos, experiências gourmet, workshops, live cookings e descontos exclusivos.

O objetivo? Despertar os cinco sentidos e revelar a riqueza gastronómica que habita cada metro desta icónica avenida – desde o topo do Parque Eduardo VII até aos Restauradores.

A Avenida da Liberdade é, por natureza, um roteiro de luxo e diversidade. Entre hotéis premiados, rooftops com vista sobre Lisboa e espaços secretos que escondem verdadeiras joias culinárias, o Tasting in Avenida convida lisboetas e visitantes a redescobrir o prazer de provar.

Aqui, tanto se degusta um clássico bacalhau à portuguesa como se explora uma fusão nipónica no JNcQUOI Ásia, um “Omakase” de autor no Praia no Parque, ou um menu com trufa branca d’Alba no Eleven, com assinatura Michelin.

Há lugar para viagens sensoriais que passam pelo Brasil, Espanha ou Japão, sem sair do coração da cidade.

Gastronomia com alma e criatividade

Cada restaurante participante criou propostas únicas para esta edição – um convite à partilha, à curiosidade e à celebração do talento dos chefs que definem a cena gastronómica lisboeta.

O 138 Liberdade Hotel apresenta um “Tasting Boards In Avenida” que cruza sabores de Portugal, Espanha e Brasil. O Addiction – Modern Street Food promete surpreender com o seu “Katsu Sando” e uma sobremesa de rabanada reinventada. Já o AKLA, no InterContinental Lisbon, propõe uma “Experiência Mesa do Chef” em formato live cooking, ideal para grupos.

E porque a Avenida também celebra bem-estar e autenticidade, o Local – Your Healthy Kitchen junta-se ao roteiro com menus deliciosos, nutritivos e saudáveis, ideais para quem procura uma cozinha equilibrada sem abdicar do sabor. Para os apreciadores de carnes de excelência, o Rubro apresenta o seu icónico Chuletón de Buey, uma verdadeira ode à tradição ibérica, servida com simplicidade e perfeição.

Entre um café com folha de ouro no Delta The Coffee House Experience e um Chá da Tarde no elegante Bougain Avenida, cada paragem é uma história – uma que se saboreia devagar.

Workshops, experiências e o prazer de descobrir

O Tasting in Avenida não se limita ao prato. É um evento imersivo e cosmopolita, que aposta também na experiência. No Uptown Bar, os visitantes podem criar o seu próprio cocktail no workshop “Shake Your Cocktail”; no Mona Verde, há uma harmonização de vinhos personalizada; e no Selllva, menus pensados para partilhar, entre aromas de especiarias e frescura tropical.

Da tradição portuguesa à fusão internacional, a Avenida transforma-se num laboratório de sabor e elegância.

Uma semana para pôr na agenda

Durante sete dias, a Avenida da Liberdade – símbolo de sofisticação, design e cultura – assume-se como palco da gastronomia de excelência. O evento reforça o papel da Associação Avenida como dinamizadora do “Luxury District” de Lisboa, ao dar visibilidade à extraordinária oferta de restaurantes, hotéis e espaços culturais que tornam esta avenida num destino de eleição.

Um brinde à Avenida – e a si

Se procura uma desculpa para se deixar levar por Lisboa com todos os sentidos, esta é a semana perfeita.

De 17 a 23 de novembro, o Tasting in Avenida é um convite para provar, partilhar e celebrar. Reserve mesa, explore os menus, descubra novos espaços e viva uma experiência que une luxo, arte e sabor numa das avenidas mais belas da Europa.

Não fique de fora desta viagem gastronómica única.

O quê: Tasting in Avenida – Roteiro Gastronómico da Avenida da Liberdade

Quando: 17 a 23 de novembro

Onde: 29 restaurantes da Avenida da Liberdade, Lisboa

Porquê: Celebrar a excelência gastronómica e o espírito cosmopolita de Lisboa

Como: Menus temáticos, experiências gourmet, workshops e descontos especiais

Mais informações e reservas disponíveis em avliberdade.com