Este é o número certo de minutos que deve ficar no duche, segundo os cientistas

Sabemos que a água potável é um bem escasso no planeta, ouvimo-lo todos os anos nas notícias quando as barragens entram em níveis perigosamente baixos, e que é necessário reduzir o seu consumo individual, uma meta que, contudo, está longe de ser alcançada.Em Portugal, cada habitante gasta em médiapara necessidades básicas como tomar banho ou lavar os dentes, quando o número recomendado é de apenas 110 litros, de acordo com dados das Nações Unidas relatados no ano passado . Além do motivo mencionado em cima, há ainda toda uma questão monetária. Quanto mais se consome, maior será o valor na fatura.É por isso que os cientistas aconselham duches de exatamente. Atenção que nem estamos a falar de banhos de imersão, que gastam cerca de 80 litros de água, de acordo com o The Guardian. Um duche de chuveiro normal gasta, sendo que os chuveiros elétricos, mais sofisticados, podem gastar até vinte litros.Mas será que as pessoas seguem os ditos quatro minutos? A resposta é não, concluiu um estudo citado pela mesma publicação. Em média, as pessoas passam cerca de oito minutos a lavar o cabelo e o corpo, o que equivale a duas banheiras cheias no caso de chuveiros com mais pressão.