Estas são as previsões dos aumentos salariais para 2023 em todo o mundo

O ano de 2023 será complicado em termos financeiros graças à subida da inflação. Um novo inquérito realizado pela consultora ECA International prevê que apenas 37% dos países a nível mundial registem aumentos salariais em termos reais (salário que o indivíduo recebe, mas ajustado ao nível de inflação atual) no próximo ano.

Com base no questionário, avançado pela agência Bloomberg, prevê-se ainda que o continente europeu seja, provavelmente, o mais afetado, com uma queda em média de 1,5% dos salários reais. No Reino Unido, por exemplo, os salários irão diminuir em cerca de 4% em 2023. Já do outro lado do oceano Atlântico, nos Estados Unidos, espera-se um aumento de 1% do salário real.







Países cujo salário real irá aumentar mais em 2023:

Índia - 4,6% Vietname - 4% China - 3,8% Brasil - 3,4% Arábia Saudita - 2,3% Malásia - 2,2% Camboja - 2,2% Tailândia - 2,2% Omã - 2% Rússia - 1,9%

Países cujo salário real irá diminuir mais em 2023: