Da simplicidade radical ao pormenor extremo: os gadgets para experimentar agora

Câmera Sigma BF

A marca japonesa chama-lhe “simplicidade radical” e percebe-se pelo aspeto metálico, descomplicado e minimalista. Ganhou alguns prémios de design e aposta na qualidade de construção, de imagem e de espaço de armazenamento integrado. Ao que parece, não será tão indicada para vídeo apesar de o gravar em 6K, e possuir autofoco com deteção, reconhecimento e rastreamento de pessoas e animais. A Sigma é mais conhecida como fabricante de lentes, mas lança câmaras fotográficas com alguma regularidade. Esta compacta aposta numa apresentação com o mínimo de botões nas versões de cor prateada e preta. A câmara, full-frame, pesa menos de 900 gramas e vem com um ecrã de 3,2 polegadas, ainda que sem visor. A bateria encaixa na parte inferior e tem 230 GB de armazenamento interno. Todos os controlos são simples de manusear, com uma qualidade de imagem apontada como excelente. €2.339

Capacete Virgo Integral Mips

Um capacete integral para bicicletas e trotinetes elétricas e para as mais antigas e tradicionais. Vem equipado com o sistema Mips, projetado para aumentar a absorção de choques e reduzir os danos cerebrais. Na prática, é montada uma camada de baixo atrito dentro do capacete e, em caso de colisão, essa estrutura move-se, o que ajuda a redirecionar os impactos que costumam atingir a cabeça diretamente. O Virgo possui uma viseira giratória integrada disponível em quatro cores (light smoke, smoke black, polarised blue e light yellow que se adaptam às condições meteorológicas) e uma luz traseira led que pode ser trocada com facilidade. A estrutura (monocoque) é leve, tem nove aberturas de ar e um sistema de ajuste na parte de trás que ajuda a reduzir o movimento da cabeça. O capacete pesa entre 550 e 780 gramas, dependendo das opções e do tamanho, e vende-se em várias cores: azul, branco, rosa e preto. €289

Passadeira NordicTrack Ultra 1

Uma passadeira que a marca descreve como oferecendo “treinos imersivos com um grande ecrã tátil, som completo e fluxo de ar direcionado”. Ou seja, dentro de casa, mas com sensação de ar livre. O ecrã tátil HD de 24 polegadas mantém treinadores e percursos sempre visíveis e filmagens em todos os continentes. No sistema de som com oito altifalantes pode ouvir-se, entre muitas outras possibilidades, o barulho das botas a pisar a neve ou uma cascata na Polinésia Francesa. Os ventiladores são verticais e direcionam o fluxo de ar para todo o corpo, aumentando o conforto durante sessões mais longas ou intensas. Destaque ainda para o AI Coach, SmartAdjust e ActivePulse criam planos personalizados numa plataforma desacoplada do centro de controlo e que conta com com um motor de alto desempenho que atinge velocidades até 24 km/h. €15.000

Thaan Grill

Toby Roberts, fundador da Thaan Charcoal, promove uma campanha na plataforma Kickstarter que se destina a lançar um grelhador doméstico que, segundo o próprio, vai levar a culinária do fogo ao nível profissional. O empresário e restaurateur, que inventou um tipo especial de carvão vegetal tailandês e uma grelha, ambos agora utilizados em restaurantes com estrelas Michelin, criou uma versão mini com um corpo em aço inoxidável, parede tripla e isolamento em vermiculite, além de uma grelha de cozedura em aço inoxidável e uma bandeja de carvão removível. A grelha pode atingir temperaturas 540 graus centígrados, 10 minutos depois de acender o carvão vegetal. Aconselha-se a não usar o grelhador dentro de casa, mas antes em varandas ou espaços ao ar livre. As aberturas de ventilação ajustáveis na parte inferior permitem um controlo preciso do calor. €489 (preço previsto)

Lamborghini Revuelto 2023 Limited Edition

Agora há a possibilidade de possuir um Lamborghini por menos de 20 mil euros, mas acontece que o automóvel só anda com a ajuda das mãos. Criado pela Amalgam Collection, esta miniatura numa escala de 1/8 teve a colaboração da marca italiana para a recriação do modelo feito à mão de acordo com especificações rigorosas. Os Revuelto estão disponíveis numa edição limitada e personalizados para os proprietários, incluindo pintura, acabamentos interiores e características únicas. Para se ter uma ideia, para cada miniatura são precisas mais de 300 horas de trabalho artesanal especializado que recriam ao pormenor todos os detalhes. Na Amalgam Collection também é possível escolher outras marcas e modelos tal como o Aston Martin Valkyrie, ou ainda diversos automóveis da McLaren, Rolls-Royce, Ferrari, Porsche e Bugatti, entre outros. €17.995