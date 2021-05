Como as bitcoins estão a prejudicar o meio-ambiente

Nunca as criptomoedas foram tão debatidas, apesar de já existirem há anos. O sucesso deve-se à crescente valorização da bitcoin em particular, que vale, à data deste artigo, 46 092,08 milhares de dólares. Mas não esqueçamos que além de este ser um negócio económico, é também um negócio que impacta o mundo em várias áreas, nomeadamente a ambiental.



De acordo com o Cambrigde Bitcoin Electricity Consumption Index (CBECI), a mineração de bitcoins (o processo pelo qual novas bitcoins são introduzidas em circulação em todo o mundo) gasta 137 Twh (terawatts) anuais. Segundo cáculos do com base dados da Redes Energéticas Nacionais feitos pelo ECO, este consumo é quase 2,5 vezes mais do que o consumo anual de eletricidade de Portugal. O índice de Cambridge, que proporciona uma estimativa em tempo real acerca do consumo de eletricidade requerido pela mineração das bitcoins, e foi desenvolvido pela Universidade, considera estes consumos "incompatíveis com o desenvolvimento" deste tipo de moeda "em larga escala", escreve por sua vez o Dinheiro Vivo. Se a bitcoin fosse um país, estaria entre as 30 nações mais consumidoras em todo o mundo, é uma das ilações de Cambridge.



Também o site Digiconomist faz contas, mas transatlânticas: uma única transação de bitcoin utiliza a mesma quantidade de energia que um eletrodoméstico americano médio consome num mês, e é responsável por cerca de um milhão de vezes mais emissões de carbono do que uma única transação Visa, escreve o The New York Times. Numa altura em que o mundo precisa desesperadamente de reduzir as emissões de carbono, faz sentido estar a dedicar estes valores a uma moeda virtual? A resposta parece ser negativa, mas o dinheiro fala mais alto, como se vê pela valorização geral das criptomoedas. Tratar-se-ão as bitcoins numa hipótese de qualquer um ganhar o estatuto de milionário, ou uma bomba relógio na luta pela transição energética? Veremos.