Da pobreza extrema a ídolo no Brasil. O que revela o novo documentário da Netflix sobre Pelé

Edson Arantes do Nascimento (que todos conhecemos por Pelè)

Para alguns é o melhor jogador de futebol de sempre, para outros foi e será para sempre um dos ícones brasileiros mais emblemáticos do século passado, tornando-se um ídolo intemporal e símbolo de garra, luta e resiliência.Em "Pelé" focam o extraordinário período de 12 anos em quepassou de jovem superestrela em 1958 para herói nacional em 1970, uma era turbulenta na história do país. Os realizadores do documentário, que estreia a 23 de fevereiro na Netflix, passaram horas na companhia de Pelé entrevistando-o não só sobre este período, mas também acerca da sua infância, marcada pela pobreza, sem esquecer os momentos mais marcantes da vida do único homem a ganhar três títulos da Taça do Mundo.Ao longo de 108 minutos, o, que o Brasil venceu, "cortesia de quatro golos da equipa de futebol internacional mais emblemática alguma vez reunida" escreve a GQ britânica. O documentário também explora Pelé enquanto ídolo dos anos 50 no Brasil, mostrando como o país aguardava com ansiedade os seus passos. Em 1958, o Brasil venceu o Campeonato do Mundo contra a equipa da Suécia, tornando-se a primeira equipa não europeia a vencer na Europa. "Pelé foi o mais jovem goleador de sempre numa final, com apenas 17 anos (e ainda é)."O documentário percorre todos esses momentos até ao seu golo na final, em 1970, que marcou a sua retirada do futebol internacional.. O documentário Pelé estreia esta quinta, 23, na Netflix.