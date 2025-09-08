Sabores / Prazeres

Ventozelo Hotel & Quinta conquista 1º lugar num prémio de produção de excelência

Ventozelo conquistou o primeiro lugar na décima edição do concurso do Tomate Coração de Boi do Douro e dedica-lhe um menu especial pela mão do chef José Guedes.

Foto: DR
08 de setembro de 2025 | Inês Costa / com Maria Salgueiro

Num evento que reuniu produtores, chefs, enólogos e demais especialistas gastronómicos, a décima edição do concurso do Tomate Coração de Boi do Douro reconheceu a excelência da produção deste fruto feita na horta biológica do Ventozelo Hotel & Quinta.

Este prémio anual tem como objetivo a promoção e a valorização de um dos produtos autóctones do Douro: o tomate coração de boi, que encontra nas terras do douro condições ímpares, nomeadamente no verão.  

Menu especial celebra tomate coração de boi do Douro, prémio para Ventozelo Hotel & Quinta
Menu especial celebra tomate coração de boi do Douro, prémio para Ventozelo Hotel & Quinta Foto: DR

De cor vermelha intensa, com boa doçura, pele fina e polpa firme e delicada, é assim o tomate coração de boi que cresce na horta biológica de Ventozelo, que conta com condições excecionais para o cultivo deste fruto e ainda com o cuidado diário e zeloso de uma equipa composta por três horticultoras, que, com saber e paixão, garantem que o tomate chega à cozinha do restaurante no seu melhor momento.  

O prémio conquistado reforça o compromisso de proteção e enaltecimento da terra e das tradições do Douro, algo que em Ventozelo surge como um dos seus grandes pilares.  

Como forma de celebração a Cantina de Ventozelo dedica a este fruto um menu especial, pela mão do chef José Guedes, que defende “Enaltecer tanto o que se produz na Quinta, como todo o património da região, é o grande objetivo do que levamos à mesa em Ventozelo”.

Chef José Guedes
Chef José Guedes Foto: DR

Alguns dos pratos que compõem este menu são a Sopa fria de tomate CBD com requeijão de ovelha da Beira Alta, Arroz de tomate CBD e feijoca com costela mendinha Mirandesa e Tarte de queijo no forno com doce de tomate CBD e poejo. 

Prato do menu especial
Prato do menu especial Foto: DR

Mas este tipo de iniciativa é regular na Cantina de Ventozelo, onde o menu e as atividades extra são uma constante celebração e elogio aos produtos sazonais da região. 

Ventozelo é uma homenagem ao local. Uma quinta transformada em hotel, que manteve a raíz acolhedora de uma casa duriense. A Cantina de Ventozelo, por sua vez, era precisamente o local onde antigamente eram servidas as refeições dos trabalhadores da quinta, e é agora um projeto sustentável e com baixo impacto ecológico, que privilegia os ingredientes produzidos na Quinta e na região; aberto a hóspedes e ao público em geral.

