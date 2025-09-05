Setembro é mês de vindimas e de vinhos também
Em mês tradicional de vindimas, mesmo que muitas já tenham começado em agosto, uma seleção de vinhos quase todos de terras durienses. Escapa um Alvarinho com pergaminhos.
Quinta do Pessegueiro Viosinho 2024
À volta da adega da Quinta do Pessegueiro, em Ervedosa do Douro, no Cima Corgo, há uma vinha plantada em 2011. A viticultura biológica e a altitude varia entre os 550 e 580 metros exposta a Sul. É daqui que este branco sai e que os responsáveis referem que, “graças à altitude das vinhas, é um vinho com mais acidez”. Os enólogos salientam ter feito “múltiplos ensaios de viticultura, níveis de maturação e tipos de vinificação” até chegarem ao resultado e tomar a decisão de engarrafar. As uvas são transportadas em caixas de 20 quilos até à adega e ficam 12 horas em câmara frigorífica. Depois são parcialmente esmagadas e conduzidas para cuba de inox, onde acontece a maceração pelicular, seguindo-se prensagem. A fermentação é natural, com leveduras indígenas em barrica usada e cuba de inox. Estagia seis meses. €21,90
Nome: Quinta do Pessegueiro Viosinho
Ano: 2024
Tipo de vinho: Tranquilo
Cor: Branco
Região: Douro DOC
Castas: 100% Alvarinho
Temperatura ideal de serviço: 10º – 12º
Harmonização sugerida: saladas e pratos de peixe, não excluindo pratos de carnes grelhadas
Enologia: João Nicolau de Almeida e Hugo Helena
PVP: €21,90
Soalheiro Granit 2024
A casa Soalheiro não tem dúvidas em afirmar que este Granit representa uma busca pela expressão mais crua e autêntica do Alvarinho de altitude. O projeto nasceu em 2015 inspirado pela observação das vinhas plantadas acima dos 300 metros de altitude. Referem que “a maturação é mais lenta, as amplitudes térmicas são maiores e as uvas mantêm uma acidez natural vibrante”. A ideia foi criar um vinho que fosse quase um “espelho” do granito onde nasce, ou seja, “seco, tenso e mineral”. O nome, mais do que uma referência ao solo, é também uma metáfora da identidade do vinho que a vinícola descreve como “sólido, preciso e com arestas bem definidas”. As uvas são colhidas manualmente, prensadas inteiras e o mosto decantado a baixa temperatura. Fermenta em inox a temperaturas mais elevadas do que o habitual em vinhos brancos. O branco, com potencial de guarda, estagia cerca de 6 meses sobre borras finas, sem bâtonnage. €18
Nome: Soalheiro Granit Alvarinho
Ano: 2024
Tipo de vinho: Tranquilo
Cor: Branco
Região: Monção e Melgaço - Vinho Verde DOC
Castas: 100% Alvarinho
Temperatura ideal de serviço: 10º – 12º
Harmonização sugerida: marisco, ceviche, sushi, peixe grelhado, pratos de fusão asiática e cozinha vegetariana fresca
Enologia: Asun Carballo
PVP: €18
Vinhas do Baco 2024
Um tinto proveniente da Quinta do Castelo em Santa Marta de Penaguião com origem no século XIX. Em 1941 foi comprada pelo comendador Delfim Ferreira e é hoje a segunda propriedade da família no Douro, a par da Quinta dos Frades. O enólogo Diogo Lopes assegura que “estes vinhos (também há um branco) expressam o potencial do terroir de altitude da quinta”. Diz que permite “desenhar vinhos muito sedutores, elegantes e frescos, que surgem como solução para uma descoberta fácil e descomplexada do Douro”. Diogo Lopes quis manter o lado mais genuíno das castas tradicionais, “evidenciando fruta, aroma, com estágios em inox que preservam, precisamente, um conjunto final mais fresco e sempre sedutor, preparado para consumo imediato”. As uvas, com vindima manual, em patamares, têm desengace total e são fermentadas em lagares de granito com pisa a pé´. Estagia em cubas de inox.
Nome: Vinha do Baco
Ano: 2024
Tipo de vinho: Tranquilo
Cor: Tinto
Região: Douro DOC
Castas: Viosinho, Malvasia Fina e Rabigato
Temperatura ideal de serviço: 14º – 16º
Harmonização sugerida: pratos de carne, mas também pizzas, massas e saladas
Enologia: Diogo Lopes
PVP: €6,40
Quinta da Vacaria Rosé – Tinto Cão 2024
Uma das propriedades mais antigas do Douro, com raízes que remontam ao século XVII. Juntamente com este Rosé, foram lançados ao mesmo tempo mais dois rosés, Blend e Touriga Nacional feitos na perspetiva de “valorizar o património e, ao mesmo tempo, trazer uma expressão contemporânea do Douro”, refere o produtor. Os responsáveis explicam que o Tinto Cão é uma homenagem a “uma das castas mais antigas e autênticas da região, resultando num vinho de carácter único e identidade marcante”. Dizem que “o Douro pode ser clássico, mas também irreverente”. A vindima foi manual, e as uvas foram cuidadosamente triadas em mesa de seleção, seguidas de desengace total e prensagem suave. O mosto resultante foi sujeito a uma decantação estática a baixa temperatura, antes do início da fermentação que decorreu em depósitos de inox. €54,50
Nome: Quinta da Vacaria Rosé – Tinto Cão
Ano: 2024
Tipo de vinho: Tranquilo
Cor: Rosé
Região: Douro DOC
Castas: 100% Tinto Cão
Temperatura ideal de serviço: 7º – 10º
Harmonização sugerida: carnes brancas grelhadas, polvo à lagareiro e enchidos mais leves
Enologia: João Menezes e Jean-Hugues Gros
PVP: €54,50
Quinta dos Murça Reserva 2019
A enóloga Mafalda Magalhães, explica que este tinto é “o vinho mais clássico, feito exclusivamente a partir de vinhas velhas, viradas a sul, junto ao rio Douro” que, segundo a responsável, foram “as primeiras vinhas verticais” da região. Mafalda Magalhães refere que o vinho é de guarda, “com potencial de envelhecimento superior a 15 anos, mas que pode ser apreciado desde já”. Foi, acrescenta, “criado para consumidores exigentes, que valorizam vinhos com identidade e origem, pensados para a mesa e para a cave”. A vindima é manual, passa por mesa de seleção, desengace, esmagamento e pisa a pé. A fermentação das uvas que, entre outras, são das castas Tinta Roriz, Tinta Amarela, Tinta Barroca, Touriga Nacional, Touriga Franca e Sousão, decorre em lagares de granito. Estagia em barricas de carvalho francês usado durante 18 meses.
Nome: Quinta dos Murça Reserva
Ano: 2019
Tipo de vinho: Tranquilo
Cor: Tinto
Região: Douro DOC
Castas: Tinta Roriz, Tinta Amarela, Tinta Barroca, Touriga Nacional, Touriga Franca, Sousão, entre outras
Temperatura ideal de serviço: 16º – 18º
Harmonização sugerida: pratos ricos como cabrito assado, cogumelos ou queijos de cura média
Enologia: José Luís Moreira da Silva e Mafalda Magalhães
PVP: €25
