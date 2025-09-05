Setembro é mês de vindimas e de vinhos também

Quinta do Pessegueiro Viosinho 2024

À volta da adega da Quinta do Pessegueiro, em Ervedosa do Douro, no Cima Corgo, há uma vinha plantada em 2011. A viticultura biológica e a altitude varia entre os 550 e 580 metros exposta a Sul. É daqui que este branco sai e que os responsáveis referem que, “graças à altitude das vinhas, é um vinho com mais acidez”. Os enólogos salientam ter feito “múltiplos ensaios de viticultura, níveis de maturação e tipos de vinificação” até chegarem ao resultado e tomar a decisão de engarrafar. As uvas são transportadas em caixas de 20 quilos até à adega e ficam 12 horas em câmara frigorífica. Depois são parcialmente esmagadas e conduzidas para cuba de inox, onde acontece a maceração pelicular, seguindo-se prensagem. A fermentação é natural, com leveduras indígenas em barrica usada e cuba de inox. Estagia seis meses. €21,90

Nome: Quinta do Pessegueiro Viosinho

Ano: 2024

Tipo de vinho: Tranquilo

Cor: Branco

Região: Douro DOC

Castas: 100% Alvarinho

Temperatura ideal de serviço: 10º – 12º

Harmonização sugerida: saladas e pratos de peixe, não excluindo pratos de carnes grelhadas

Enologia: João Nicolau de Almeida e Hugo Helena

PVP: €21,90

Vinho Quinta do Pessegueiro 2024 Foto: DR

Soalheiro Granit 2024

A casa Soalheiro não tem dúvidas em afirmar que este Granit representa uma busca pela expressão mais crua e autêntica do Alvarinho de altitude. O projeto nasceu em 2015 inspirado pela observação das vinhas plantadas acima dos 300 metros de altitude. Referem que “a maturação é mais lenta, as amplitudes térmicas são maiores e as uvas mantêm uma acidez natural vibrante”. A ideia foi criar um vinho que fosse quase um “espelho” do granito onde nasce, ou seja, “seco, tenso e mineral”. O nome, mais do que uma referência ao solo, é também uma metáfora da identidade do vinho que a vinícola descreve como “sólido, preciso e com arestas bem definidas”. As uvas são colhidas manualmente, prensadas inteiras e o mosto decantado a baixa temperatura. Fermenta em inox a temperaturas mais elevadas do que o habitual em vinhos brancos. O branco, com potencial de guarda, estagia cerca de 6 meses sobre borras finas, sem bâtonnage. €18

Nome: Soalheiro Granit Alvarinho

Ano: 2024

Tipo de vinho: Tranquilo

Cor: Branco

Região: Monção e Melgaço - Vinho Verde DOC

Castas: 100% Alvarinho

Temperatura ideal de serviço: 10º – 12º

Harmonização sugerida: marisco, ceviche, sushi, peixe grelhado, pratos de fusão asiática e cozinha vegetariana fresca

Enologia: Asun Carballo

PVP: €18

Soalheiro Granit Alvarinh 2024 Foto: DR

Vinhas do Baco 2024

Um tinto proveniente da Quinta do Castelo em Santa Marta de Penaguião com origem no século XIX. Em 1941 foi comprada pelo comendador Delfim Ferreira e é hoje a segunda propriedade da família no Douro, a par da Quinta dos Frades. O enólogo Diogo Lopes assegura que “estes vinhos (também há um branco) expressam o potencial do terroir de altitude da quinta”. Diz que permite “desenhar vinhos muito sedutores, elegantes e frescos, que surgem como solução para uma descoberta fácil e descomplexada do Douro”. Diogo Lopes quis manter o lado mais genuíno das castas tradicionais, “evidenciando fruta, aroma, com estágios em inox que preservam, precisamente, um conjunto final mais fresco e sempre sedutor, preparado para consumo imediato”. As uvas, com vindima manual, em patamares, têm desengace total e são fermentadas em lagares de granito com pisa a pé´. Estagia em cubas de inox.

Nome: Vinha do Baco

Ano: 2024

Tipo de vinho: Tranquilo

Cor: Tinto

Região: Douro DOC

Castas: Viosinho, Malvasia Fina e Rabigato

Temperatura ideal de serviço: 14º – 16º

Harmonização sugerida: pratos de carne, mas também pizzas, massas e saladas

Enologia: Diogo Lopes

PVP: €6,40

Vinha do Baco 2024 Foto: DR

Quinta da Vacaria Rosé – Tinto Cão 2024

Uma das propriedades mais antigas do Douro, com raízes que remontam ao século XVII. Juntamente com este Rosé, foram lançados ao mesmo tempo mais dois rosés, Blend e Touriga Nacional feitos na perspetiva de “valorizar o património e, ao mesmo tempo, trazer uma expressão contemporânea do Douro”, refere o produtor. Os responsáveis explicam que o Tinto Cão é uma homenagem a “uma das castas mais antigas e autênticas da região, resultando num vinho de carácter único e identidade marcante”. Dizem que “o Douro pode ser clássico, mas também irreverente”. A vindima foi manual, e as uvas foram cuidadosamente triadas em mesa de seleção, seguidas de desengace total e prensagem suave. O mosto resultante foi sujeito a uma decantação estática a baixa temperatura, antes do início da fermentação que decorreu em depósitos de inox. €54,50

Nome: Quinta da Vacaria Rosé – Tinto Cão

Ano: 2024

Tipo de vinho: Tranquilo

Cor: Rosé

Região: Douro DOC

Castas: 100% Tinto Cão

Temperatura ideal de serviço: 7º – 10º

Harmonização sugerida: carnes brancas grelhadas, polvo à lagareiro e enchidos mais leves

Enologia: João Menezes e Jean-Hugues Gros

PVP: €54,50

Quinta da Vacaria Rosé 2024 Foto: DR

Quinta dos Murça Reserva 2019

A enóloga Mafalda Magalhães, explica que este tinto é “o vinho mais clássico, feito exclusivamente a partir de vinhas velhas, viradas a sul, junto ao rio Douro” que, segundo a responsável, foram “as primeiras vinhas verticais” da região. Mafalda Magalhães refere que o vinho é de guarda, “com potencial de envelhecimento superior a 15 anos, mas que pode ser apreciado desde já”. Foi, acrescenta, “criado para consumidores exigentes, que valorizam vinhos com identidade e origem, pensados para a mesa e para a cave”. A vindima é manual, passa por mesa de seleção, desengace, esmagamento e pisa a pé. A fermentação das uvas que, entre outras, são das castas Tinta Roriz, Tinta Amarela, Tinta Barroca, Touriga Nacional, Touriga Franca e Sousão, decorre em lagares de granito. Estagia em barricas de carvalho francês usado durante 18 meses.

Nome: Quinta dos Murça Reserva

Ano: 2019

Tipo de vinho: Tranquilo

Cor: Tinto

Região: Douro DOC

Castas: Tinta Roriz, Tinta Amarela, Tinta Barroca, Touriga Nacional, Touriga Franca, Sousão, entre outras

Temperatura ideal de serviço: 16º – 18º

Harmonização sugerida: pratos ricos como cabrito assado, cogumelos ou queijos de cura média

Enologia: José Luís Moreira da Silva e Mafalda Magalhães

PVP: €25