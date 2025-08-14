Rossio Gastrobar: cocktails arrojados, comida e música no coração de Lisboa
Com uma vista privilegiada para a capital, o restaurante desenhou uma proposta para os finais de tarde e noites quentes de verão.
Com a chegada do verão, as esplanadas e rooftops enchem-se de visitantes nas longas noites da época. Acompanhando com uma bebida fresca e um petisco, podemos arriscar e dizer que este é um fenómeno que integra a nossa tradição.
É com esta premissa que o Rossio Gastrobar, o rooftop do Altis Avenida Hotel, surge com novas propostas na carta, sugestões irreverentes que prometem despertar curiosidade em quem visita. A bar manager do espaço, Flavi Andrade, desenhou um menu de bebidas que une autenticidade aos sabores que homenageiam o melhor da gastronomia portuguesa. A carta do bar divide-se em quatro secções: Tejo, Saudade, Miradouro e Avenida - nomes que evocam o sentimento e identidade portugueses. Entre as propostas irreverentes, há um cocktail de Martini com queijo chèvre (queijo de cabra) mas, para quem prefere não enveredar em grandes aventuras, pode optar-se pelos clássicos.
Quem visita este espaço é acolhido por uma vista panorâmica arrebatadora sobre a capital, preenchida por alguns pontos de interesse da cidade, como a Praça do Rossio, o Rio Tejo e o Castelo de São Jorge. Rodeados por esta tela privilegiada, os clientes terão oportunidade de saborear as propostas criativas de João Correia, chef residente. Parata de porco preto com molho pita e lima, ceviche de corvina com molho de cebolinho, tártaro de novilho maturado e cheddar 16 meses, hamachi com lima e tomate e pluma de porco preto com alho, coentros e balsâmico. Pensadas para os clientes vegetarianos, existem ainda opções extra, como o bowl de espargos, couve-flor, caju e queijo.
À comida e aos cocktails, alia-se ainda a música, numa harmonização ideal para um fim-de-tarde veranil. Até ao final de setembro, animam as noites do espaço os DJs convidados. Marcam presença Miguel Assumpção, Makibaz, Nuno Rozz e U GO VIBZ, que irão tocar às sextas-feiras e sábados, entre as 19h e as 23h.
Aberto de quarta a domingo, das 12h30 à 00h, fica no topo do Altis Avenida Hotel, na Rua 1º de Dezembro 118, em Lisboa.
