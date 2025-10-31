Seis chefs de renome vão unir-se numa noite ‘Exuberante’ no Porto

Depois do sucesso do primeiro jantar com chefs convidados realizado no verão, a chef do restaurante Exuberante - Rafaela Ferreira, regressa com uma proposta ainda mais ambiciosa: juntar seis chefs para criar um só menu de seis momentos. São criações de autor, num diálogo entre estilos, técnicas e visões da gastronomia contemporânea portuguesa. Este evento singular, e realmente “exuberante”, terá lugar no próximo dia 1 de novembro, no restaurante do Hotel Altis Porto.

Entre os convidados, juntam-se à anfitriã os chefs: Nuno Castro (Fava Tonka), André Cruz (Feitoria, 1* Michelin) e Rodrigo Cláudio (Caos – o futuro é vegetal), que estão encarregues das entradas e dos pratos principais: além deste talento e técnica, para encerrar a experiência, juntam-se as chefs Jennifer Carvalho (Exuberante) e Sara Soares (eleita Melhor Pasteleira de Portugal 2025 pelos Prémios Mesa Marcada), que irão apresentar sobremesas surpreendentes.

Seis chefs unem-se no Porto numa noite 'Exuberante' com menu exclusivo de seis momentos Foto: DR

“Este jantar é uma celebração da partilha e da criatividade. Trazemos à cozinha do Exuberante chefs que admiramos profundamente, unidos pela vontade de proporcionar uma experiência memorável e sincera aos nossos clientes”, afirma a chef Rafaela Ferreira, em comunicado de imprensa.

O menu terá os vegetais como protagonistas, e mantém-se fiel à filosofia do restaurante: respeitando a sazonalidade e utilizando produtos de origem nacional.

O jantar terá início às 19h00, com um welcome drink e snacks, e o jantar começa pelas 20h00. Há ainda a opção de pairing - fazendo com que o jantar seja acompanhado com uma harmonização de vinhos e cocktails com sugestões exclusivas.