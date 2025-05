Depois de revolucionar a baixa portuense com o Nola Kitchen, uma referência sempre que a alimentação saudável é tema, Maria Torres subiu a rua para ocupar o cargo de diretora-geral do restaurante situado no emblemático Hospes Infante de Sagres. As mudanças, entre as quais a introdução de uma happy hour diária com ostras portuguesas a 1€, já se fazem notar.