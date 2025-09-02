Os novos cocktails do Áurea prestam homenagem a figuras da cultura portuguesa
O restaurante lisboeta explora o universo cultural do país, numa viagem sensorial que convida a saborear as recentes bebidas que estreiam o menu.
Amália Rodrigues, Fernando Pessoa e Carlos do Carmo são figuras icónicas do panorama artísitco nacional e dispensam apresentações. São património de Portugal e representam a nossa cultura em qualquer parte do globo. O restaurante Áurea apresenta a nova carta de bebidas de assinatura, que conta com novos cocktails, num tributo a alguns dos nossos grandes artistas.
Fernando Pessoa, notável escritor e poeta, é celebrado através de um whisky com laranja. Ainda no universo da escrita, surge também Ruy Cinatti, numa tequila com nêspera.
Amália Rodrigues, a eterna diva do fado, tem agora um gin com líchias e maracujá com o seu nome. A cidade das sete colinas, que acolhe o restaurante, ganhou outro encanto na voz de Carlos do Carmo, que foi igualmente representado com um cocktail mezcal com ananás e crumble de canela. Também António Variações irrompe numa vodka com shrub de morango.
Nas versões sem álcool, o restaurante revela como opção os mocktails, que se dividem em quatro escritores incontornáveis: Sophia de Mello Breyner (uma bebida de morango, maracujá e gengibre), Eça de Queirós (laranja, manga e manjericão), Luís de Camões (ananás, canela e hortelã) e Florbela Espanca (lichia, amora e alecrim).
Os cocktails podem ainda ser aliados às iguarias orquestradas por André Serra, o chef residente do espaço.
Localizado na Rua do Ouro, em Lisboa, o restaurante está aberto diariamente, das 12h à 00h.
