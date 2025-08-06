Um decadente bife de chocolate? É para provar na Sala de Corte

O ano em que a Sala de Corte assinala uma década de existência só podia vir acompanhado de novidades entusiasmantes. É na carta do restaurante que podemos encontrá-las, prontas para serem provadas por quem passar pelo número 7 da Praça Dom Luís I, no Cais do Sodré, em Lisboa.

Os novos pratos no menu chegam para "reforçar a criatividade, a sustentabilidade e a redução do desperdício alimentar como valores fortes do ADN da Sala de Corte", explica em comunicado de imprensa o chef Luís Gaspar, que comanda a cozinha desde que as portas abriram, em 2015. Das entradas às sobremesas — às quais se junta o bife de chocolate que dá título a este artigo — eis as novidades.

Tutanto na Brasa com tártaro de vaca e pickles de gema de ovo (€32) Foto: DR

Tutanto na Brasa com tártaro de vaca e pickles de gema de ovo (€32) e Pleurotus Grelhados com ovo e jus de cogumelos (€12) são duas das estreias que chegam para dar início ao repasto.

A pensar nos vegetarianos, a Sala de Corte inaugura agora uma série de propostas: Couve Flor na Brasa com puré de couve-flor e chimichurri (€20) e Tártaro de Beterraba com creme fraîche e cebolinho (€18), a que se juntam acompanhamentos como os os Bimis Salteados (€12) e a Salada Coleslaw (€6). "Queremos ser um restaurante cada vez mais democrático e acessível para clientes que não comem carne. Na Sala de Corte há também espaço para os vegetais, sejam eles cozinhados no fogo ou crus", afirma o chef.

A Sala de Corte inaugura agora uma série de propostas vegetarianas, como a Couve Flor na Brasa

Mas os cortes de carne do restaurante lisboeta mantêm o estatuto de atração principal. Aos já existentes Vazia, Entrecôte, Lombo, Chateaubriand, Lomo Bajo, Chuletón, T-Bone, Rib Eye Wagyu e Rib Eye Kobe junta-se agora a Presa de Vaca (€36). "Um corte muito especial, com muita gordura infiltrada e muita intensidade de sabor", nas palavras de Luís Gaspar. Continua a ser disponível optar pelo Surf & Turf, que lhes acrescenta um carabineiro (€35).

Chegamos então ao guloso Bife de Chocolate (€20 para duas pessoas), uma decadente sobremesa composta por mousse de chocolate 70%, paprica fumada, praliné de avelã de Piemonte e caramelo salgado. É o resultado de dois anos de desenvolvimento pelas mãos do chef de pastelaria da Sala de Corte, Claiton Ferreira. Para os que preferem ficar pelos salgados, passa a ser possível encerrar a refeição com a Seleção de Queijos (€8), que inclui queijos de Nisa, São Jorge DOP 40 meses, Cabra Pastor e Comté.

O Bife de Chocolate resulta de dois anos de desenvolvimento por parte do chef de pastelaria do restaurante Foto: DR

A Sala de Corte é, desde 2023, o único restaurante português a constar no ranking mundial "World's Best Steak Restaurants".