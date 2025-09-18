Em setembro, jantar no Selllva é celebrar o Brasil

O Selllva já é uma referência em Lisboa para quem procura comida saudável, cheia de sabor, um espaço com personalidade, ou brunchs e pequenos-almoços diariamente até às 18h. A principal lei do Selllva é servir comida saudável, sem açúcares refinados ou alimentos processados, mas sempre cheia de sabor, pensada para todas as “espécies” (carnívoros, vegetarianos ou veganos), e acrescentaria esta jornalista, até, a preços que ainda podem considerar-se acessíveis. O conceito conta já com três localizações na capital, cada uma das quais explora uma região diferente do mundo através da gastronomia e decoração temáticas. O espaço original, inaugurado em 2019 na Rua Mouzinho da Silveira, junto ao Marquês de Pombal, inspira-se na tropicalidade do Brasil; em Campo de Ourique, a influência é o continente africano, e no LX Factory, é a Ásia que guia a experiência.

Selloa celebra a independência brasileira com pratos especiais em Lisboa. Foto: @_selllva_

Do outro lado do Atlântico, o dia 7 de setembro marca a independência do Brasil. Deste lado, o restaurante Selllva decidiu preparar duas novidades exclusivas com inspiração na cozinha brasileira e em ingredientes tropicais, em tom de homenagem.

Para lá da cultura popular e mediática, é à mesa, a conviver e a partilhar — mas principalmente comer — que se celebra um dos rituais mais expressivos do país-irmão. No final das contas, nada supera um bom churrasquinho brasileiro.

Seleção de pratos especiais numa homenagem à independência brasileira - Mocktail Brisa Carioca e Aurora Tropical Foto: @_selllva_

Depois de receber com simpatia a equipa da Must, o staff do Selllva trouxe à mesa a novidade principal: o prato Aurora Tropical. Uma versão contemporânea do clássico camarão na moranga, servido numa abóbora e acompanhado de arroz, farofa e pico de gallo. Um prato que preserva a alma e tradição da icónica gastronomia brasileira, numa combinação que transmite conforto, um abraço bem afável como é próprio da cultura. A acompanhar, e para brindar, chegou o mocktail Brisa Carioca; uma bebida leve, doce e refrescante, feita de manga, maracujá, abacaxi, lima e ginger ale, um aliado perfeito para o prato principal.

Mocktail Brisa Carioca Foto: @_selllva_

Aos sábados, durante o jantar, esta viagem é acompanhada por música ao vivo com viola, tornando o ambiente ainda mais brasileiro e a experiência mais autêntica.