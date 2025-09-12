Cask 001. O primeiro “single malt” inglês

Uma destilaria inglesa não é uma coisa comum. Pense o leitor na oferta típica de whiskies e o normal é que lhe ocorra o escocês, o irlandês (que se chama whiskey), o norte-americano (não há só bourbon, também há whiskey), o canadiano e o japonês (que voltam a ser whisky só com “y”). Até a Índia, Taiwan, a Austrália, França, e a Escandinávia têm destilarias premiadas. Mas em Inglaterra, nada. Ou melhor, nada, até ao início da década de 2000, mas só agora é que o inebriante néctar âmbar está pronto a ser engarrafado. É esse o caso de Cask 001, que é, como o nome sugere, o primeiro whisky de The English Distillery – com 18 anos, é o single malt inglês mais antigo alguma vez lançado. Chega ao mercado no próximo dia 25 de setembro e cada garrafa vai custar 3 mil libras (quase 3500 euros).

The English Distillery, situada em Norfolk, no nordeste de Inglaterra, abriu portas em 2006 e foi oficialmente inaugurada em 2007 pelo rei Carlos III, então Príncipe de Gales. Tornou-se, assim, a primeira destilaria de whisky registada e em funcionamento em Inglaterra em mais de 100 anos. Difícil é dar o primeiro passo e se The English Distillery (também conhecida como TED) foi pioneira, entretanto, já surgiram outras, como a Cotswolds Distillery, em Oxfordshire; a Bimber, em Londres; a Spirit of Yorkshire, em Yorkshire, como o nome indica; ou a Copper Rivet, em Kent.

A pequena destilaria pioneira foi fundada pelo já falecido James Nelstrop, cujo objectivo era criar um single malt que rivalizasse com os melhores, isto num tempo em que a ideia de produzir whisky de classe mundial em Inglaterra era impensável. Ainda para mais, sem investidores. Entretanto, a TED passou para as mãos de Andrew Nelstrop, filho de James, e continua a ser uma empresa familiar, com paixão por processos tradicionais e demorados. A localização convida a isso mesmo: a destilaria foi construída diretamente sobre uma nascente de água doce, rica em minerais e o microclima de Norfolk é ideal para o envelhecimento em barril, com ar limpo, invernos suaves e verões secos.

Cask 001, o primeiro whisky da The English Distillery, está a ser lançado Foto: DR

A TED já lançou outros whiskies – de que outra forma poderia ter sobrevivido durantes estes 18 anos? –, mas o Cask 001 é o mais especial porque é o primeiro barril que a destilaria pôs a envelhecer, quando começaram a operar em 2006. É, literalmente, o barril inaugural. O Cask 001 repousou 18 anos em barril de carvalho americano até ao seu lançamento, daqui a pouco mais de dez dias – e isto é algo que nenhuma outra destilaria inglesa tem para oferecer. E, claro, é uma edição extremamente limitada, com apenas 60 garrafas, o que o torna coleccionável e exclusivo. O pesado decantador, soprado à mão pela Langham Glass, mestres vidreiros de Norfolk, acrescenta ainda mais mística ao Cask 001.

Se está interessado, o melhor que tem a fazer é inscrever-se no site da destilaria.