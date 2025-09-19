De Londres para Lisboa: o Kricket vai fazer um takeover do JNcQUOI Asia

Fundado em 2015, em Brixton, o Kricket tem uma abordagem contemporânea à cozinha regional indiana: cruza ingredientes sazonais britânicos com técnicas tradicionais indianas, resultando em pratos tão inovadores quanto autênticos e clássicos. Foi assim que, rapidamente, conquistou destaque no panorama gastronómico londrino e hoje soma quatro espaços espalhados pela cidade.

Em breve, apenas durante quatro dias - entre 24 e 27 de setembro, os clientes do JNcQUOI Asia terão a oportunidade de provar um menu exclusivo, elaborado pela equipa do Kricket. Este menu especial inclui uma seleção de entradas tais como Chaat de grão, papdi, hummus e melaço de romã (€14), Camarão grelhado recheado, gondhuraj e rabanete (€22), Frango Frito de Kerala, pickle de rábano e maionese de folha de caril (€20) ou Salmonete curado e rasam de tomate (€24). Como prato principal, as opções vão da Abóbora grelhada, makhani, arroz tufado, paneer e avelã (€19), ao Sarapatel de costeleta de porco ibérico (€58), passando pelas Amêijoa, dashi de folha de caril, alho e coentros (€34) ou o Arroz pulao de choco & chouriço (€14). Para sobremesa, a sugestão da equipa do Kricket é a tradicional bebinca, dióspiro, gelado de manteiga noisette e azeite (€11).

Kricket, restaurante londrino de cozinha indiana moderna, chega ao JNcQUOI Asia em Lisboa Foto: DR

Mais do que uma pop-up gastronómica, esta colaboração representa a ligação entre o espírito cosmopolita do JNcQUOI Asia e a visão inovadora do Kricket. Um encontro de mundos à mesa, que reforça o compromisso de ambos os espaços têm de prometer experiências gastronómicas únicas e memoráveis.

As reservas para esta pop up do restaurante Kricket no JNcQUOI Asia estão disponíveis para almoço ou jantar e podem ser realizadas por por telefone (21 051 30 00) ou e-mail (book@jncquoiasia.com).