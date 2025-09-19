Sabores / Prazeres

De Londres para Lisboa: o Kricket vai fazer um takeover do JNcQUOI Asia

Da Índia para Londres, e agora até Lisboa. O JNcQUOI Asia vai receber, entre 24 e 27 de setembro, um takeover gastronómico em colaboração com o restaurante londrino Kricket, de cozinha indiana moderna.

Kricket, restaurante londrino, faz um 'takeover' do JNcQUOI Asia, em Lisboa, com cozinha indiana moderna
Kricket, restaurante londrino, faz um 'takeover' do JNcQUOI Asia, em Lisboa, com cozinha indiana moderna Foto: DR
19 de setembro de 2025 | Inês Costa / com Maria Salgueiro

Fundado em 2015, em Brixton, o Kricket tem uma abordagem contemporânea à cozinha regional indiana: cruza ingredientes sazonais britânicos com técnicas tradicionais indianas, resultando em pratos tão inovadores quanto autênticos e clássicos. Foi assim que, rapidamente, conquistou destaque no panorama gastronómico londrino e hoje soma quatro espaços espalhados pela cidade. 

Em breve, apenas durante quatro dias - entre 24 e 27 de setembro, os clientes do JNcQUOI Asia terão a oportunidade de provar um menu exclusivo, elaborado pela equipa do Kricket. Este menu especial inclui uma seleção de entradas tais como Chaat de grão, papdi, hummus e melaço de romã (€14), Camarão grelhado recheado, gondhuraj e rabanete (€22), Frango Frito de Kerala, pickle de rábano e maionese de folha de caril (€20) ou Salmonete curado e rasam de tomate (€24). Como prato principal, as opções vão da Abóbora grelhada, makhani, arroz tufado, paneer e avelã (€19), ao Sarapatel de costeleta de porco ibérico (€58), passando pelas Amêijoa, dashi de folha de caril, alho e coentros (€34) ou  o Arroz pulao de choco & chouriço (€14). Para sobremesa, a sugestão da equipa do Kricket é a tradicional bebinca, dióspiro, gelado de manteiga noisette e azeite (€11). 

Kricket, restaurante londrino de cozinha indiana moderna, chega ao JNcQUOI Asia em Lisboa
Kricket, restaurante londrino de cozinha indiana moderna, chega ao JNcQUOI Asia em Lisboa Foto: DR

Mais do que uma pop-up gastronómica, esta colaboração representa a ligação entre o espírito cosmopolita do JNcQUOI Asia e a visão inovadora do Kricket. Um encontro de mundos à mesa, que reforça o compromisso de ambos os espaços têm de prometer experiências gastronómicas únicas e memoráveis. 

As reservas para esta pop up do restaurante Kricket no JNcQUOI Asia estão disponíveis para almoço ou jantar e podem ser realizadas por por telefone (21 051 30 00) ou e-mail (book@jncquoiasia.com). 

Saiba mais Interesse gastronómico , Ásia , Lisboa , Londres
Relacionadas
Em setembro, jantar no Selllva é celebrar o Brasil

Em setembro, jantar no Selllva é celebrar o Brasil

Até ao final do mês, o restaurante Selllva traz um pouco mais do Brasil até à Rua Mouzinho da Silveira, em Lisboa, onde apresenta uma seleção de pratos especiais para assinalar a independência do Brasil. A Must foi conhecer.

Cask 001. O primeiro “single malt” inglês

Cask 001. O primeiro “single malt” inglês

The English Distillery abriu em 2006 e tornou-se a primeira destilaria de whisky registada e em funcionamento em Inglaterra em mais de 100 anos. Apresenta, agora, o primeiro whisky que pôs a envelhecer. Tem 18 anos e é, literalmente, o barril inaugural. É o single malt inglês mais antigo alguma vez lançado.

Mais Lidas