Noite Vínicia: uma experiência exclusiva no Senses, o restaurante do Cascade Wellness Resort
Sabores algarvios e vinhos alentejanos de prestígio vão marcar o Jantar Vínico do restaurante Senses, a realizar-se a 19 de setembro em Lagos com um número de lugares limitados.
Numa parceria, o restaurante Senses recebe uma noite vínica especial que junta a criatividade gastronómica do chef Diogo Pereira à excelência vínica da Herdade da Lisboa, para uma experiência intimista e exclusiva, com apenas 30 lugares disponíveis.
Com assinatura do chef Diogo Pereira, o menu deste jantar é marcado pela valorização do produto local, pela sazonalidade e por combinações que exaltam o território do sul do país, com sabores algarvios e alentejanos.
Cada prato revela o compromisso do Senses em reinterpretar a tradição com mestria e criatividade, mantendo o foco na autenticidade do produto e no equilíbrio entre mar e terra. A experiência tem início com uma seleção de snacks leves e frescos, como o carapau curado com arroz e amêndoas ou a ostra com vitela e alcaparras. Segue-se a entrada de rabanada com gamba da costa, ovo e especiarias, uma recriação criativa que alia tradição e modernidade. Nos principais, o protagonismo é dado ao mar e à terra, com o tamboril servido com batata-doce, funcho e caldeirada, e a presa de porco preto alentejano com xerém de berbigão e pimentos, interpretações contemporâneas de pratos tradicionais. Para finalizar, o menu promete uma combinação intensa e fresca que celebra a estação atual e os produtos emblemáticos da região.
A proposta do menu é uma verdadeira viagem pelos sabores de fim de verão no Algarve e, para melhorar a experiência, é harmonizada com vinhos selecionados da Herdade da Lisboa, incluindo referências de prestígio como o Infantes Chardonnay e o Infantes Touriga Nacional.
Esta é uma oportunidade para desfrutar de uma noite que celebra a ligação entre o Algarve e o Alentejo, num dos espaços mais elegantes do Algarve.
Ventozelo Hotel & Quinta conquista 1º lugar num prémio de produção de excelência
Ventozelo conquistou o primeiro lugar na décima edição do concurso do Tomate Coração de Boi do Douro e dedica-lhe um menu especial pela mão do chef José Guedes.
Setembro é mês de vindimas e de vinhos também
Em mês tradicional de vindimas, mesmo que muitas já tenham começado em agosto, uma seleção de vinhos quase todos de terras durienses. Escapa um Alvarinho com pergaminhos.
Semana da Tasca: petiscos portugueses chegam à mesa no Zunzum Gastrobar
Chef Marlene Vieira prepara a quarta edição do evento com menus especiais temáticos. Pica-pau de polvo e prego no pão são alguns dos petiscos tradicionais pensados para a semana entre 28 de setembro e 5 de outubro.
Há qualquer coisa nas estadias em hotéis que transforma até a alma mais honrada num cleptomaníaco que rouba champô.
Os dois atores contracenaram em 2002 no filme 'The Good Girl' e a explicação do ator para a estranheza do momento em que filmaram mais íntimas tem, de facto, uma lógica.
De perfumes a relógios, pequenos grandes luxos para surpreender no próximo 19 março.
Um restaurante cuja localização ninguém conseguia encontrar – porque não existia – decidiu convidar 140 pessoas para jantar. Ou, quando a viralidade na internet ganha proporções absurdas (mas divertidas).