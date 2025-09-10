Noite Vínicia: uma experiência exclusiva no Senses, o restaurante do Cascade Wellness Resort

Numa parceria, o restaurante Senses recebe uma noite vínica especial que junta a criatividade gastronómica do chef Diogo Pereira à excelência vínica da Herdade da Lisboa, para uma experiência intimista e exclusiva, com apenas 30 lugares disponíveis.

Com assinatura do chef Diogo Pereira, o menu deste jantar é marcado pela valorização do produto local, pela sazonalidade e por combinações que exaltam o território do sul do país, com sabores algarvios e alentejanos.

Chef cria prato especial no Senses, em Lagos, com vinhos do Alentejo Foto: DR

Cada prato revela o compromisso do Senses em reinterpretar a tradição com mestria e criatividade, mantendo o foco na autenticidade do produto e no equilíbrio entre mar e terra. A experiência tem início com uma seleção de snacks leves e frescos, como o carapau curado com arroz e amêndoas ou a ostra com vitela e alcaparras. Segue-se a entrada de rabanada com gamba da costa, ovo e especiarias, uma recriação criativa que alia tradição e modernidade. Nos principais, o protagonismo é dado ao mar e à terra, com o tamboril servido com batata-doce, funcho e caldeirada, e a presa de porco preto alentejano com xerém de berbigão e pimentos, interpretações contemporâneas de pratos tradicionais. Para finalizar, o menu promete uma combinação intensa e fresca que celebra a estação atual e os produtos emblemáticos da região.

Vinho alentejano em destaque no jantar vínico do Senses, em Lagos Foto: DR

A proposta do menu é uma verdadeira viagem pelos sabores de fim de verão no Algarve e, para melhorar a experiência, é harmonizada com vinhos selecionados da Herdade da Lisboa, incluindo referências de prestígio como o Infantes Chardonnay e o Infantes Touriga Nacional.

Jantar vínico no Senses, Cascade Wellness Resort em Lagos, com sabores algarvios e vinhos alentejanos Foto: DR

Esta é uma oportunidade para desfrutar de uma noite que celebra a ligação entre o Algarve e o Alentejo, num dos espaços mais elegantes do Algarve.