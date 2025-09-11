“Bem-vindos de volta”: a Gleba vai estar a oferecer pequenos-almoços em Lisboa
A marca, referência no pão artesanal, vai estar em algumas das principais zonas da capital, no início da próxima semana, a oferecer breakfast bags para assinalar o regresso às rotinas.
Marque na agenda: nos dias 15 e 16 de setembro, entre as 8h e as 10h, a Gleba vai estar em algumas das principais zonas empresariais de Lisboa, como o Marquês de Pombal, Amoreiras, Saldanha, Picoas e Avenidas Novas, a oferecer saquinhos com um pequeno-almoço completo.
Dentro de cada saco estará uma seleção de produtos Gleba, um produto doce e uma sanduíche composta. Madalenas, Pain au Chocolat, Brioche Bun de Côco ou Brioche Bun de Pepitas de Chocolate; serão acompanhados por Focaccia de Azeite e Alecrim com mozzarella e tomate, Bola de Mistura com Sementes mista, Sanduíche de Cenoura e Pesto ou Croissant com creme de frutos secos Gleba. A acompanhar é ainda oferecida uma garrafa de café cold brew e um sumo natural.
Esta iniciativa da Gleba celebra a chegada de setembro e o regresso às rotinas, como forma de relembrar como as pequenas ações podem melhorar os nossos dias.
