Blade. O templo lisboeta do bife sem complicações
No coração do Cais do Sodré abriu um restaurante que faz do bife o centro absoluto da experiência, com um conceito simples e ousado: um único prato principal elevado à perfeição. Entre acompanhamentos criativos, molhos clássicos e um ambiente descontraído, o Blade promete redefinir a forma como Lisboa saboreia a carne.
No coração do Cais do Sodré, entre a azáfama cosmopolita e o aroma a rio, nasceu o Blade, um restaurante que faz do bife o seu protagonista absoluto. Numa altura em que a restauração parece competir pela originalidade e pela abundância de opções, o Blade decide seguir o caminho oposto: menos é mais. E fá-lo com uma confiança desarmante.
O conceito é simples, quase provocador: um único prato principal – o Blade Steak – preparado com rigor, servido no ponto exato que cada cliente prefere, e acompanhado por um conjunto de guarnições que transformam um aparente minimalismo numa experiência gastronómica rica e completa.
À mesa, o bife chega ladeado por acompanhamentos que não se limitam ao papel de figurantes. Há batatas fritas duplamente fritas com alecrim seco, arroz de cogumelos com espuma de parmesão, puré de batata com manteiga de trufa e esparregado cremoso com parmesão e noz-moscada. Os molhos clássicos – Bearnaise, Pimenta e Maionese de Trufa – surgem como notas de carácter que elevam o sabor da carne, convidando a pequenas combinações e descobertas ao longo da refeição.
Mas o Blade não vive apenas do prato principal. A entrada e a sobremesa são oferta, gesto que revela tanto generosidade como confiança na experiência proposta. A refeição começa de forma leve e termina de modo lúdico, com uma ficha que o cliente troca por um gelado – um detalhe simples que acrescenta humor e personalidade à experiência.
O ambiente acompanha esta filosofia: informal, moderno e sem artifícios, pensado para quem procura uma refeição despretensiosa, mas bem executada. O espaço, localizado na Praça D. Luís I, integra-se naturalmente no ritmo do bairro – ideal para um almoço rápido durante a semana ou para jantares entre amigos, em casal ou em grupo.
A carta de bebidas complementa o espírito da casa, com cocktails de assinatura, vinhos portugueses e soft drinks caseiras como os House Fizzes e Ice Teas. Tudo pensado para que cada elemento à mesa dialogue com o prato principal, sem o ofuscar.
Para José Maria Martins, responsável pelo Blade, o segredo está na simplicidade com propósito: “Queremos que cada visita seja uma experiência completa e descomplicada. Um bom bife, bons acompanhamentos e bebidas à altura – é esta simplicidade com personalidade que define a nossa marca.", conta em comunicado.
O Blade é, por isso, mais do que um restaurante mono prato: é uma declaração de princípios. Numa cidade cada vez mais eclética e exigente, escolhe a clareza e a qualidade como bandeira. "Simply the Beef" é mais do que um slogan; é a síntese de um conceito que aposta na essência e na experiência. E, se há algo que Lisboa sempre soube apreciar, é precisamente isso – o sabor genuíno de uma ideia bem servida.
