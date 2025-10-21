Attiko chega a Lisboa para ser o novo japonês de referência
Fica no rooftop do ME Lisbon Hotel, combinando a gastronomia japonesa com cocktails de autor, música ao vivo e uma vista panorâmica até ao Tejo.
Com presença internacional em cidades como o Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, e Bodrum, na Turquia, o Attiko chegou agora a Lisboa para se assumir como o novo restaurante japonês de referência na capital. Fica no 12.º piso do ME Lisbon Hotel, na Avenida António Augusto de Aguiar, num ambiente noturno com uma vista panorâmica sobre a cidade e o rio Tejo.
“Lisboa tem vindo a afirmar-se como uma cidade cosmopolita e gastronómica, e o Attiko vem acrescentar uma nova dimensão a essa oferta, com uma experiência que combina cozinha de excelência, mixologia e vida noturna num só lugar”, refere em comunicado de imprensa Vasco Alves, diretor-geral do Attiko Lisbon.
A carta, assinada pelo chef Kyung Soo Moon, combina pratos de partilha da gastronomia japonesa contemporânea, com propostas como o Crudo de Salmão com Trufa, Ostras da Ria Formosa com yuzu e mel, Sliders de Wagyu com aioli de trufa e Bacalhau Negro com yuzu e gengibre. Na grelha japonesa tradicional — robata — há pratos como Caranguejo Real com manteiga de yuzu e Franguinho com yuzu kosho e miso.
Passando para o sushi, destacam-se makis como o Wagyu Aburi e o O-Toro e Caviar. Entre as opções vegetarianas e vegan, o menu inclui Maki de couve-flor e Tacos de milho doce. Para terminar, as sobremesas passam por tarde de coco e manga e chocolate negro com sorbet de framboesa e champanhe.
Para acompanhar a refeição, o Attiko apresenta uma seleção de cocktails de autor como o Goji Piscolé (com 1615 Acholado, Goji e frutos vermelhos) e o Kousou (com Perro de San Juan Espadín, estragão e gengibre).
O restaurante só abre para o jantar. Senta 63 pessoas no interior (incluindo 12 na robata e 13 no bar) e 32 pessoas na varanda. Está aberto todos os dias das 18h30 à 1h, estendendo-se o horário até às 2h às sextas-feiras e sábados. Além disso, às quintas, sextas e sábados há atuações de DJ ao vivo.
