The Ivens, no Chiado, eleito o melhor hotel de Portugal
Foram anunciados os resultados das escolhas dos leitores da Condé Nast Traveler - um dos prémios mais importantes da indústria das viagens. Em 2025, o hotel do Chiado foi distinguido como 1.º e 2 .º classificado na categoria de hotéis em Portugal.
Os Reader’s Choice Awards da revista Condé Nast Traveler americana e do Reino Unido são uma das premiações mais importantes da indústria das viagens. Estes realizam-se anualmente para distinguir várias categorias, desde acomodações a serviços, incluindo hotéis, resorts, cruzeiros, comboios, companhias aéreas e aeroportos, spas, países e cidades, e até malas de viagem. Todos os vencedores são selecionados de forma independente pelos leitores da revista que, através de um inquérito no site, partilham as suas experiências de viagem e deixam as suas avaliações em cada categoria. Nesta 38.ª edição, foram contados mais de setecentos mil votos.
Este ano, o hotel The Ivens, no Chiado, foi eleito com o melhor hotel português na prestigiada lista da Condé Nast Traveler norte-americana e como o segundo melhor na lista do Reino Unido, na categoria de hotéis em Portugal. Este reconhecimento coloca o hotel The Ivens entre as melhores unidades hoteleiras do mundo.
Gonçalo Dias, diretor do hotel, partilha em comunicado de imprensa que “estar entre grandes referências da hotelaria nacional e internacional deixa-nos profundamente orgulhosos e com uma enorme responsabilidade em continuar a superar as expectativas”, e acrescenta: “Sendo este um prémio inteiramente escolhido pelos leitores da CNT, é um enorme orgulho saber que grande parte desta distinção se deve ao envolvimento da nossa equipa com os hóspedes, a atenção e proximidade do staff, bem como a disponibilidade e simpatia da equipa, fatores fundamentais para experiência memorável que vivem no hotel e em Lisboa”.
O The Ivens Hotel ocupa um edifício histórico do século XIX, outrora sede da Rádio Renascença, numa localização privilegiada num dos bairros mais emblemáticos da capital portuguesa. Fica exatamente no cruzamento entre duas ruas que têm o nome de uma dupla de exploradores portugueses - Roberto Ivens (Rua Ivens) e Hermenegildo Capelo (Rua Capelo), que saíram várias vezes de Lisboa para conhecer a África Austral e Moçambique, chegando a ficar perdidos na selva por 42 dias. Esta é a inspiração do hotel, do seu conceito, arquitetura e decoração, pensado e idealizado para receber exploradores de todo o mundo, e para todos os que pretendem descobrir Lisboa com conforto e autenticidade. O hotel conta com mais de oitenta quartos, uma penthouse, sete quartos premium, nove suites e duas signature suites; ginásio equipado aberto 24h, sala de reuniões e parque de estacionamento privado. Além disso conta com um Bar e um restaurante de assinatura, o renomado Rocco, um restaurante italiano, versátil, dividido em vários atos - gastrobar, crudo bar e restaurante.
Ventozelo é o enoturismo com melhores práticas sustentáveis da região do Douro
De entre as 83 candidaturas enviadas à organização do Best of Wine Tourism 2026, o projeto hoteleiro foi considerado o que aplica as melhores práticas diárias no que concerne à sustentabilidade na região do Porto, Douro e Vinhos Verdes.
Da elegância francesa às raízes portuguesas. Uma noite no Intemporal
No coração de Paço de Arcos, o restaurante prepara-se para receber um dos eventos gastronómicos mais aguardados do ano. No dia 4 de outubro, pelas 20h, as portas abrem-se para um jantar a quatro mãos com Miguel Laffan, chef executivo do Intemporal, e Anthony Beldroega, um nome incontornável da alta cozinha francesa com raízes portuguesas.
Três dias de arte e cultura gratuita em Cascais
A iniciativa Bairro dos Museus faz 10 anos e, por isso, de 26 a 28 de setembro, a vila transforma-se num palco a céu aberto, com mais de 50 artistas, 17 concertos, exposições, poesia, cinema, workshops e visitas guiadas. Tudo com entrada livre.
Uma lista elaborada pela Global Finance, revista financeira americana, que todos os anos compila os país mais abastados do mundo com base em variáveis que ultrapassam a mera noção do PIB.
Ao contrário do que se possa pensar, o futuro não está nos criadores de conteúdo, cirurgiões ou advogados. Muito pelo contrário.
Com um nível de vida tão acessível, é impossível resistir a estes paraísos.
Fica numa das zonas mais prestigiadas de Los Angeles, no bairro de Bel Air, e estará em leilão entre 28 de fevereiro e 2 de março.