Os Reader’s Choice Awards da revista Condé Nast Traveler americana e do Reino Unido são uma das premiações mais importantes da indústria das viagens. Estes realizam-se anualmente para distinguir várias categorias, desde acomodações a serviços, incluindo hotéis, resorts, cruzeiros, comboios, companhias aéreas e aeroportos, spas, países e cidades, e até malas de viagem. Todos os vencedores são selecionados de forma independente pelos leitores da revista que, através de um inquérito no site, partilham as suas experiências de viagem e deixam as suas avaliações em cada categoria. Nesta 38.ª edição, foram contados mais de setecentos mil votos.

Este ano, o hotel The Ivens, no Chiado, foi eleito com o melhor hotel português na prestigiada lista da Condé Nast Traveler norte-americana e como o segundo melhor na lista do Reino Unido, na categoria de hotéis em Portugal. Este reconhecimento coloca o hotel The Ivens entre as melhores unidades hoteleiras do mundo.

Hotel The Ivens, no Chiado, eleito o melhor hotel de Portugal pelos prémios Condé Nast Traveler 2025 Foto: Adolfo Rancaño Gijón

Gonçalo Dias, diretor do hotel, partilha em comunicado de imprensa que “estar entre grandes referências da hotelaria nacional e internacional deixa-nos profundamente orgulhosos e com uma enorme responsabilidade em continuar a superar as expectativas”, e acrescenta: “Sendo este um prémio inteiramente escolhido pelos leitores da CNT, é um enorme orgulho saber que grande parte desta distinção se deve ao envolvimento da nossa equipa com os hóspedes, a atenção e proximidade do staff, bem como a disponibilidade e simpatia da equipa, fatores fundamentais para experiência memorável que vivem no hotel e em Lisboa”.

O The Ivens Hotel ocupa um edifício histórico do século XIX, outrora sede da Rádio Renascença, numa localização privilegiada num dos bairros mais emblemáticos da capital portuguesa. Fica exatamente no cruzamento entre duas ruas que têm o nome de uma dupla de exploradores portugueses - Roberto Ivens (Rua Ivens) e Hermenegildo Capelo (Rua Capelo), que saíram várias vezes de Lisboa para conhecer a África Austral e Moçambique, chegando a ficar perdidos na selva por 42 dias. Esta é a inspiração do hotel, do seu conceito, arquitetura e decoração, pensado e idealizado para receber exploradores de todo o mundo, e para todos os que pretendem descobrir Lisboa com conforto e autenticidade. O hotel conta com mais de oitenta quartos, uma penthouse, sete quartos premium, nove suites e duas signature suites; ginásio equipado aberto 24h, sala de reuniões e parque de estacionamento privado. Além disso conta com um Bar e um restaurante de assinatura, o renomado Rocco, um restaurante italiano, versátil, dividido em vários atos - gastrobar, crudo bar e restaurante.