Expo Osaka. Pavilhão de Portugal recebeu mais de 2,3 milhões de visitantes
Sob o tema "Oceano, Diálogo Azul", o Pavilhão de Portugal foi distinguido com o prémio de Melhor Conceito Temático. O evento prolongou-se ao longo de seis meses e recebeu visitas de várias figuras políticas nacionais.
Projetado pelo arquiteto japonês Kengo Kuma e executado pela AICEP - Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal, o Pavilhão de Portugal na Expo Osaka recebeu mais de 2,3 milhões de visitantes ao longo de um período de seis meses que chega agora ao fim. O tema "Oceano, Diálogo Azul", inspirado na relação histórica entre Portugal e o mar, e evocando as ligações históricas ao Japão ao longo dos últimos 500 anos, foi distinguido como Melhor Conceito Temático.
No entanto, este não foi o único prémio atribuído ao Pavilhão de Portugal, que também ganhou o bronze nas categorias de Melhor Arquitetura Exterior e Melhor Apresentação para o vídeo “O Ponto de Vista do Oceano”, realizado pela Fundação Oceano Azul. Ficou ainda em quarto lugar nas categorias de Melhor Pavilhão Médio e Melhor Mascote.
No decorrer da Expo Osaka, o Pavilhão de Portugal recebeu visitas de figuras públicas como António Guterres, Secretário-Geral das Nações Unidas, António Costa, Presidente do Conselho Europeu, o primeiro-ministro Luís Montenegro, Castro Almeida, Ministro da Economia e da Coesão Territorial, e Paulo Rangel, Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros.
“A presença portuguesa gerou visibilidade e oportunidades para as empresas, para as instituições e para a marca Portugal", refere em comunicado de imprensa Madalena Oliveira e Silva, Presidente da AICEP. "A participação em Osaka foi uma oportunidade estratégica ganha, de promoção de exportações e inovação, num mercado altamente exigente como o japonês. Foi possível consolidar a imagem de Portugal junto de investidores e decisores e acreditamos que se vão gerar ainda mais oportunidades para as empresas portuguesas.”
A Expo Osaka teve como mote o tema "Desenhar as Sociedades do Futuro para as Nossas Vidas”. Concebido como uma estrutura viva, em contacto com os elementos naturais do sol e do vento, o Pavilhão de Portugal integrou uma loja com produtos nacionais, um restaurante dedicado à gastronomia portuguesa chamado Mar de Portugal, uma área para artes performativas e uma área de exposições com iniciativas nas áreas da ciência, inovação, cultura e sustentabilidade.
“O Pavilhão de Portugal foi um espaço de encontros e de diálogo entre culturas", afirma em comunicado de imprensa Joana Gomes Cardoso, Geral da participação de Portugal na Expo. "Com o oceano como ponto de partida, mostrámos ao mundo o melhor das nossas regiões, empresas, artistas e instituições académicas. Abrimos caminhos culturais, económicos, científicos e académicos que terão vida depois da Expo”.
A execução, planeamento e funcionamento do espaço envolveu 510 entidades nacionais e gerou um volume de negócios direto de 4,5 milhões de euros através da loja e do restaurante.
