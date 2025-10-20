Assouline dedica edição aos 40 anos da Air Jordan
Mais do que uma lenda do basquetebol, Michael Jordan é um símbolo de cultura, estilo, ambição e excelência. Quatro décadas após o lançamento do primeiro par de Nike Air Jordans, a editora, conhecida pelos seus títulos dedicados à arte, moda e cultura homenageia o impacto deste fenómeno global com o lançamento do livro Air Jordan, que celebra os 40 anos da parceria entre o atleta e a Jordan Brand.
Figura incontornável do desporto a nível mundial, Michael Jordan é amplamente reconhecido como possivelmente o maior jogador de basquetebol de todos os tempos. Ao longo da sua carreira na NBA, sobretudo nos Chicago Bulls, conquistou seis campeonatos e cinco títulos de MVP, transformando-se num fenómeno global. Mas o seu impacto ultrapassa o desporto: Jordan transformou-se num ícone de estilo, disciplina e ambição, inspirando gerações com a sua ética de trabalho, excelência dentro e fora de campo e um grande carisma, influenciando profundamente o imaginário coletivo do desporto, na cultura popular, na publicidade e na moda.
A sua colaboração com a Nike deu origem à Jordan Brand, uma das linhas mais bem-sucedidas e culturalmente relevantes da história, responsável por unir o universo do desporto ao da moda, e por moldar a estética e a cultura urbana. A Jordan Brand marcou um antes e um depois na história do desporto e da cultura popular, nomeadamente com os míticos Air Jordan, que transformaram o paradigma da indústria do calçado desportivo, do design, da inovação e do próprio conceito de luxo. Concebidos para uma melhor performance desportiva no campo de basquetebol, os Air Jordan acabaram por se tornar um símbolo de estatuto, identidade e expressão cultural, atravessando gerações e permanecendo tão atuais e relevantes hoje como há 40 anos.
Assim, esta obra mergulha na história e influência da marca. Com prefácio do próprio Michael Jordan, e texto do autor bestseller Adam Bradley, o novo livro Air Jordan da Assouline não é um livro sobre desporto, mas, como o próprio desportista afirma em comunicado de imprensa: “Este não é um livro sobre basquetebol, é uma celebração. Uma celebração de 40 anos de grandeza.”
O livro é uma viagem visual e simbólica de seis capítulos (em tributo simbólico ao número de campeonatos ganhos por Michael Jordan). Conta com entrevistas a figuras-chave da Nike e da Jordan Brand, e reúne imagens inéditas do arquivo corporativo da Nike e de objetos pessoais do jogador - a capa, por exemplo, é uma fotografia nunca antes publicada de Jordan, captada por Annie Leibovitz. E conta ainda com vozes que ajudam a contar esta história, como Spike Lee, Carmelo Anthony, Luka Doncic e Jayson Tatum.
Lançado a 16 de outubro, o livro está disponível nas coleções Classics e Ultimate da Assouline, esta última limitada a apenas 1000 exemplares numerados num verdadeiro objeto de coleção. A edição Ultimate inclui uma caixa ornamentada inspirada no design do Air Jordan XX e um lenço de seda italiana com o icónico logotipo Jumpman.
