Artes / Prazeres

Assouline dedica edição aos 40 anos da Air Jordan

Mais do que uma lenda do basquetebol, Michael Jordan é um símbolo de cultura, estilo, ambição e excelência. Quatro décadas após o lançamento do primeiro par de Nike Air Jordans, a editora, conhecida pelos seus títulos dedicados à arte, moda e cultura homenageia o impacto deste fenómeno global com o lançamento do livro Air Jordan, que celebra os 40 anos da parceria entre o atleta e a Jordan Brand.

Foto: Assouline
20 de outubro de 2025 | Inês Costa / com Maria Salgueiro

Figura incontornável do desporto a nível mundial, é amplamente reconhecido como possivelmente o maior jogador de basquetebol de todos os tempos. Ao longo da sua carreira na NBA, sobretudo nos Chicago Bulls, conquistou seis campeonatos e cinco títulos de MVP, transformando-se num fenómeno global. Mas o seu impacto ultrapassa o desporto: Jordan transformou-se num ícone de estilo, disciplina e ambição, inspirando gerações com a sua ética de trabalho, excelência dentro e fora de campo e um grande carisma, influenciando profundamente o imaginário coletivo do desporto, na cultura popular, na publicidade e na moda.

Michael Jordan
Michael Jordan Foto: Chuck Kuhn

A sua colaboração com a deu origem à Jordan Brand, uma das linhas mais bem-sucedidas e culturalmente relevantes da história, responsável por unir o universo do desporto ao da moda, e por moldar a estética e a cultura urbana. A Jordan Brand marcou um antes e um depois na história do desporto e da cultura popular, nomeadamente com os , que transformaram o paradigma da indústria do calçado desportivo, do design, da inovação e do próprio conceito de luxo. Concebidos para uma melhor performance desportiva no campo de basquetebol, os Air Jordan acabaram por se tornar um símbolo de estatuto, identidade e expressão cultural, atravessando gerações e permanecendo tão atuais e relevantes hoje como há 40 anos.

Michael Jordan, ícone do basquetebol, celebra 40 anos de Air Jordan com livro da Assouline
Michael Jordan, ícone do basquetebol, celebra 40 anos de Air Jordan com livro da Assouline Foto: Chuck Kuhn

Assim, esta obra mergulha na história e influência da marca. Com prefácio do próprio Michael Jordan, e texto do autor bestseller Adam Bradley, o novo livro Air Jordan da Assouline não é um livro sobre desporto, mas, como o próprio desportista afirma em comunicado de imprensa: “Este não é um livro sobre basquetebol, é uma celebração. Uma celebração de 40 anos de grandeza.”

O livro é uma viagem visual e simbólica de seis capítulos (em tributo simbólico ao número de campeonatos ganhos por Michael Jordan). Conta com entrevistas a figuras-chave da Nike e da Jordan Brand, e reúne imagens inéditas do arquivo corporativo da Nike e de objetos pessoais do jogador - a capa, por exemplo, é uma fotografia nunca antes publicada de Jordan, captada por . E conta ainda com vozes que ajudam a contar esta história, como Spike Lee, Carmelo Anthony, Luka Doncic e Jayson Tatum.

Air Jordan Ultimate pack
Air Jordan Ultimate pack Foto: Assouline

Lançado a 16 de outubro, o livro está disponível nas coleções Classics e Ultimate da , esta última limitada a apenas 1000 exemplares numerados num verdadeiro objeto de coleção. A edição Ultimate inclui uma caixa ornamentada inspirada no design do Air Jordan XX e um lenço de seda italiana com o icónico logotipo Jumpman.

