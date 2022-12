10 Presentes de Natal de última hora

O mundo divide-se em dois géneros de pessoas: as que deixam os presentes de Natal para a última da hora – quando a maior parte da confusão já passou – e aquelas que compram tudo com dois meses de antecedência – tão cedo aliás, que depois nem se podem trocar. Mas mesmo estes têm sempre algum presente inesperado para comprar, por isso, e no fundo a pensar em toda a gente, sugestões de presentes de Natal à prova de gregos e troianos, novos e velhos, solteiros e casados, homens, mulheres, e até sogras.

1. Herdade Aldeia de Cima

Um pack de Natal, composto por duas garrafas de Herdade Aldeia de Cima Reserva, branco e tinto, mais um lindíssimo decanter em barro. Um presente tradicional, moderno e super, super saboroso. €67,50

Pack Herdade Aldeia de Cima. Foto: DR

2. La Collection Privée Christian Dior

Uma reedição da trilogia original de La Collection Privée Christian Dior. Numa caixa de edição limitada, discreta, mas extremamente elegante. Da trilogia fazem parte o Eau Noire, Cologne Blanche e Bois d'Argent, que pode obviamente adquirir a solo, mas com a trilogia prova realmente o quanto "se interessa" pela pessoa em questão. Um presente de luxo.

La Collection Privée Christian Dior Foto: Dior

3. Polaroid

A Polaroid oferece uma experiência fotográfica completamente diferente, nesta era de smartphones, onde se faz clique por tudo e por nada, sem pensar muito no assunto. Aqui a fotografia ainda importa, porque vai sair em papel logo a seguir. Oferecida na noite de Natal, tem ainda a vantagem de permitir o registo da festa, para mais tarde recordar. Como esta Instax Square Link, €149.

Instax Square Link, €149.

4. Playstation 5 + Fifa 23

O presente de Natal tecnológico mais desejado do ano – e a única forma de levar Portugal ao topo do Mundial, onde devíamos ter estado. Difícil de encontrar, mas disponível na Tek4Life.

Playstation 5 + Fifa 23 Foto: DR

5. Pack natalício Taboadella Jaen 2020

Não é fácil eleger uma região de Portugal – e felizmente não é preciso −, mas se tivéssemos de o fazer a escolha recaia no Dão, a mais tradicional e antiga em vinhos de mesa. Depois, se ainda fosse necessário encontrar um vinho para justificar essa escolha, sugeríamos este pack da Taboadella, quinta situada bem no epicentro da região, com duas garrafas de Jaen de 2020, um vinho de uma riqueza de aromas perfeita para celebrar. E com um look muito natalício.

Pack natalício Taboadella Jaen 2020 Foto: DR

6. Seiko Pressage Urushi

Em nenhum outro lugar do mundo se desenvolveu tão bem a técnica de lacado como em Kanazawa, no Japão. Conhecida por Urushi, é trabalhada por pouquíssimos artesãos e surge agora no mostrador deste Seiko Pressage − cada um pintado e polido manualmente por diversas vezes, até alcançarem "a perfeição". Em cor verde, inspirada nas florestas da região, bracelete em pele de búfalo, e movimento automático, com calendário retrógrado e reserva de marcha.

Seiko Pressage Urushi Foto: DR

7. Torres Novas 1845

Depois das festas não há nada que apeteça mais do que andar descontraidamente por casa, de roupão, num "doce fazer nada" − como diriam os italianos. Então, porque não oferecer os roupões? Suaves, macios, quentinhos, e da casa de têxteis mais antiga de Portugal. O ano de origem está no nome.

Torres Novas 1845 Foto: DR

8. Dalva Aguardente Velhíssima

Há qualquer coisa de muito especial numa aguardente antiga. Um aveludado na boca, uma riqueza nos aromas, austeridade no sabor... impossível de encontrar em opções mais comuns. Esta Dalva passou os últimos 30 e tal anos a estagiar em pipas de 550 litros nas caves de Gaia, para agora chegar até nós assim, quase perfeita. Um presente especial para oferecer a alguém especial (e que se espera que depois partilhe consigo). €85

Dalva Aguardente Velhíssima, €85 Foto: DR

9. Sonus Faber Omnia

Provavelmente, a melhor coluna de som WiFi que por aí anda. A Sonus Faber oferece de tudo: visual, seguramente; qualidade de construção, com materiais nobres; versatilidade, já que está pensada para a era digital, mas aceita ligações bem analógicas; e, depois, claro, um som envolvente, a todos os níveis extraordinário. Se está a pensar na felicidade de alguém, lembre-se desta Omnia.

Sonus Faber Omnia Foto: DR

10. Kiehl’s Ultra Facial Cream

A falta de hidratação da pele é um problema quase crónico nos grandes centros urbanos, e para a combater nada como este Ultra Facial Cream, de longe o mais popular da Kiehl’s. Para todos os tipos de pele, com uma textura suave, que vai deixar o rosto macio e com um aspeto mais saudável.