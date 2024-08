Nalguns pontos do País as vindimas já arrancaram. Na Quinta de Melgaço, no Alto Minho, a partir de fim de agosto até 14 de setembro é hora de pôr as mãos nas uvas. Este ano, o produtor desenhou um programa em que o visitante faz a vindima com as cerca de 530 famílias da região, ouvindo as suas histórias e conhecendo de perto a tradição. Há programas de curta duração, mas também sugestões com alojamento e refeições incluídas.

Vindimas na Quinta de Melgaço incluem enoturismo e gastronomia. Foto: DR

A seguir à jornada matinal há um almoço tradicional com o produtor e a tarde é destinada à prova de vinhos 100% Alvarinho, a casta rainha da região. Na adega vão estar os vinhos QM Alvarinho, Alvarinho Vinhas Velhas e o Espumante Super Reserva. A experiência de vindima, almoço e prova tem o custo de €30 por pessoa (e exige o mínimo de duas pessoas inscritas).

Vindimas na Quinta de Melgaço incluem enoturismo e gastronomia Foto: DR

No fim de semana, de 7 e 8 de setembro, a Quintas de Melgaço preparou um programa que inclui estadia no alojamento local Azevim Nature, e uma experiência com a Melgaço White Water, para uma descida de rafting pelo Rio Minho. Custa €176 por pessoa com piscina incluída no alojamento (€146 por pessoa sem piscina). A experiência tem capacidade limitada a 12 pessoas. Apesar do programa estar apenas disponível no fim-de-semana de 7 de setembro, parte das experiências pode ser replicada noutros dias e horários (reservas, aqui: enoturismo@quintasdemelgaco.pt).

No dia 7 de setembro celebra-se, ainda, o Dia de Portas Abertas na Região dos Vinhos Verdes, em parceria com a Rota dos Vinhos Verdes. A iniciativa "QM VinExperience Day – Portas Abertas" inclui a visita guiada pela Quintas de Melgaço, bem como uma prova de vinhos da casa. O programa é gratuito, mas tem limite de lotação de 15 participantes por horário (de hora em hora, das 10h às 19h, com paragem para almoço, das 12h às 14h). Durante o mês de agosto há Bar Vínico com música ao vivo, aos domingos, das 15h às 20h e, ainda, uma exposição de fotografia celebrativa dos 30 anos da Quintas de Melgaço.