"É uma Esplanada": espaço dedicado à gastronomia e à inclusão

Mais do que um simples restaurante com esplanada, o "É uma Esplanada" reflete um compromisso com a inclusão e a capacitação. No interior do Museu de São Roque, no Chiado, um sítio por si só esplendoroso em termos arquitetónicos, tem uma carta diversificada, que vai desde petiscos e tapas a saladas e pastelaria caseira. O menu foi pensado pelo chef consultor Nuno Bergonse, que tem colaborado com a Associação Crescer - uma entidade já reconhecida pelos seus esforços na integração de pessoas em situação de vulnerabilidade social através da restauração - desde 2019. O objetivo não é apenas disponibilizar refeições saborosas num ambiente acolhedor, mas também proporcionar uma formação prática a pessoas que, de outra forma, teriam dificuldades em aceder ao mercado de trabalho.

Com uma carta diversificada, que vai desde petiscos e tapas a saladas e pastelaria caseira, o menu foi concebido pelo chef Nuno Bergonse, que tem colaborado com a Associação Crescer desde 2019. Foto: DR

O projeto é uma extensão natural de outras iniciativas da associação, como o É um Restaurante e É uma Mesa, que têm como missão a formação e integração profissional de indivíduos em situação de exclusão. A formação oferecida neste novo espaço é composta por uma vertente teórica, em parceria com a Escola de Hotelaria e Turismo de Lisboa e o IEFP, e uma vertente prática, que decorre ao longo de seis meses no próprio espaço. Este processo é acompanhado por psicólogos e outros profissionais experientes, garantindo que os formandos adquirem não só competências técnicas, mas também o apoio necessário para uma transição bem-sucedida para o mercado de trabalho.

Além da sua função social, este sítio destaca-se pelo seu ambiente singular. Com 66 lugares distribuídos entre a esplanada exterior, o interior e o claustro, é como se fosse um refúgio de serenidade no meio da agitação da cidade. É o local perfeito para uma pausa tranquila, onde se pode apreciar uma refeição leve enquanto se tira partido da calma do claustro. Entre os petiscos estão chamuças de legumes com molho agridoce, corneto de salmão fumado com beterraba, nachos com guacamole e queijo cheddar, húmmus de espinafres com pão pitta, ou salada de salmão fumado com ovo escalfado. Para já, opções frescas para o verão, para partilhar ou comer individualmente.

Com 66 lugares distribuídos entre a esplanada exterior, o interior e o claustro, é como se fosse um refúgio de serenidade no meio da agitação da cidade. Foto: DR

Este projeto não só proporciona uma nova oportunidade de vida para aqueles que participam nas suas formações, mas também convida os visitantes a fazer parte de uma causa maior.

Onde? Museu de São Roque, Largo Trindade Coelho, Lisboa Quando? Todos os dias das 10h às 19h, encerra à segunda-feira e ao domingo. Reservas 21 050 9684