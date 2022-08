Vindimas no Douro? Este é o programa em Ventozelo

Vindima na Quinta de Ventozelo

Estamos oficialmente em plena época de vindimas, e no Douro há quintas que já pensaram em programas especiais para quem quer ajudar. A Quinta de Ventozelo organiza um programa exclusivo no dia 24 de setembro, dedicado à arte da produção do vinho.Desde percorrer as vinhas desta quinta secular para fazer a vindima, a embarcar num passeio de barco no rio Douro ou degustar um almoço com sabores regionais no Armazém 1840, as tradições durienses celebram-se com todo o rigor, neste dia.O menu, a desfrutar no restaurante, inclui sardinha de São João em escabeche, e salada de tomate coração de boi do Douro, rancho, queijo e rabanadas de vinho do Porto, além de azeite de Ventozelo, pão, e azeitonas. Para acompanhar, o Azul de Ventozelo Branco 2020 e Quinta de Ventozelo Malvasia 2020, Ventozelo Reserva Tinto 2019 e Quinta de Ventozelo Sousão 2021.A meio do programa há tempo para um "Mata-bicho" nas vinhas (com degustação de bola de bacalhau, caldo de cebola, e copo de vinho) e ainda um passeio de barco no rio.As inscrições são limitadas a 40 participantes, estando abertas tantos aos hóspedes do Ventozelo Hotel & Quinta como também ao público em geral. Este programa de um dia tem o valor de €90 por pessoa (€40 crianças) e estásujeito a marcação prévia através do email: actividades@quintadeventozelo.pt