Vision AVTR: o automóvel que pode controlar com a mente

O futuro pode estar mais perto do que pensa. Depois dos veículos com piloto automático da Tesla, a Mercedes-Benz apresenta o Vision AVTR, um modelo que, daqui a uns anos, poderá ser controlado apenas com a mente.

O novo "carro-conceito" da marca alemã foi inspirado no filme Avatar, de James Cameron, e está atualmente a ser apresentado no salão IAA Mobility 2021, em Munique, na Alemanha.

Vision AVTR, da Mercedes-Benz. Foto: Mercedes-Benz

O Vision AVTR é um modelo eléctrico completamente desprovido de comandos manuais, como o volante ou a caixa de velocidades. A sua bateria reciclável é composta por grafeno orgânico, um material extremamente fino, impermeável, resistente e flexível, o que alegadamente contribui para uma pegada ambiental inexistente.

Portas de vidro do Vision AVTR, da Mercedes-Benz. Foto: Mercedes-Benz

A Mercedes tinha anunciado no ano passado que o controlo do automóvel seria feito através de um joystick que iria ler a informação biológica do condutor. Porém, foi revelado na IAA Mobility 2021 que, afinal, o veículo será equipado com uma interface cérebro-computador (BCI) que permitirá a leitura das ondas cerebrais do indivíduo. Assim, bastará colocar na cabeça o dispositivo para escolher o destino da condução ou a estação de rádio que quer ouvir.

Interior do Vision AVTR, da Mercedes-Benz. Foto: Mercedes-Benz

O design do Vision é tão futurista como a sua tecnologia. O exterior do modelo é impressionante, com uma superfície prateada e detalhes azulados. Segundo a marca, o design foi inspirado na natureza e nos animais de Pandora, destacando-se os 33 flaps "biónicos" com luzes LED, localizados na parte traseira, que são uma referência às escamas dos répteis. Também as portas de vidro que abrem para cima foram inspiradas na natureza, mais precisamente nas asas das criaturas voadoras do filme. No interior, os bancos são feitos de plástico reciclável e o chão é de madeira Karoon, um material abundante na Indonésia.

Traseira do Vision AVTR, da Mercedes-Benz. Foto: Mercedes-Benz

O automóvel tem uma autonomia de 700 km após um carregamento de apenas 15 minutos, sendo que os quatro motores, um em cada roda, garantem-lhe uma potência de 470 CV.