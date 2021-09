Porsche 928 conduzido por Tom Cruise leiloado por quase 2 milhões de dólares

Porsche 928. Nos anos 80 foi este o modelo escolhido para o filme Negócio Arriscado, com Tom Cruise no papel principal.

Décadas depois, um dos três automóveis utilizados no filme é leiloado por quase 2 milhões de dólares, mais precisamente 1.980.000 milhões de dólares, no Texas, Estados Unidos. Admirado? Nós também, visto que o 928 é atualmente um dos Porsches menos valorizados no mercado, de acordo com a GQ italiana.

Porsche 928 usado no filme 'Risky Bussiness' (1983). Foto: IMDB

Criado em 1979, o automóvel leiloado foi o que teve mais tempo em cena no filme, daí o valor elevado a que foi comprado. Além disso, conta com várias assinaturas dos membros do elenco no seu interior, incluindo a de Bronson Pinchot, de Joe Pantoliano, de Curtis Armstrong e de Francine Locke.

Após as gravações, o coupé alemão foi exposto no concessionário da Porsche na América do Norte durante um ano, antes de ser incluído na exposição Porsche Effect do Museu Petersen Automotive, em Los Angeles.

Segundo a GQ italiana, o 928 era suposto ser um substituto do modelo 911, mas não foi bem recebido pelo público, obrigando a Porsche a recuar nos seus designs.